聖誕過後台股強勢盤中創新高 終場站穩萬八收18048點
聖誕過後，外資雖然部分仍放假，但台北股市今（27）日算強勢，開盤漲13.77點，加權股價指數以17975.41點開出，早盤一度漲130多點，來到18099點，挑戰18100點。但終場漲87點，收在18048點，站穩萬八，成交金額新台幣2364億元。權值股台積電收盤漲2元，收在606元，而盤面焦點為矽晶圓概念股。
記者許家禎/台北報導
2021-12-27 14:00:50｜2021-12-27 14:02:49
台股今日早盤一度漲130多點，來到18099點。然而終場漲87點，收在18048點，站穩萬八，成交金額新台幣2364億元。權值股台積電收盤漲2元，收在606元。聯電收在平盤64.3元。聯發科漲逾2%，來到1145元。南亞科、群創、友達、國巨漲超過1%。股王矽力漲4.7%，收5030元。
而盤面焦點為矽晶圓概念股，漢磊、中美晶、環球晶、嘉晶、合晶漲幅1到7%之間。另外，今日量大的有華航與長榮航，分別漲3%與2%，來到27元與27.4元。
雖然外資放假，但對台股持續青睞，三大法人方面，外資上周單周買超台股195.35億元，投信買超83.27億元，自營商賣超21.84億元，三大法人合計買超台股256.78億元。
PGIM保德信高成長基金經理人葉獻文指出，進入年底外資放假，台股整體量能萎縮，指數也在高檔震盪，但外資仍持續買超台股，反映出國際法人對於台股新年行情有所期待，進而帶動部分押寶買盤進場。
台新投信則指出，台股基本面分析，2020到2021年連續兩年高成長，預估2022年台股企業獲利年增率介於持平到衰退3%內，優於先前預估。
另外，就歷史經驗來看，統計台股10年封關周，有7年漲、3年跌，若再配合年底作帳及作夢行情的啟動，多數法人預期明年第一季以前對台股不必悲觀，拉回仍提供良好的買點，建議逢低擇優布局。