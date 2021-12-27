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斷交後頻動作　外媒：尼加拉瓜總統「沒收我資產」給北京

▲據尼加拉瓜媒體報導， 報導，尼加拉瓜總統奧蒂嘉（Daniel Ortega）下令沒收台灣政府捐贈的資產，並轉移給中華人民共和國。（圖／翻攝自尼加拉瓜《報刊》）
▲據尼加拉瓜媒體報導， 報導，尼加拉瓜總統奧蒂嘉（Daniel Ortega）下令沒收台灣政府捐贈的資產，並轉移給中華人民共和國。（圖／翻攝自尼加拉瓜《報刊》）

國際中心徐筱晴/綜合報導

2021-12-27 14:13:27｜2021-12-27 14:15:45

尼加拉瓜政府於當地9日（台灣時間10日）宣布與我國斷交，並於當地10日早上宣布與中國恢復邦交關係。根據尼加拉瓜《報刊》（La Prensa）報導，台灣政府將位於首都馬納瓜（Managua）的使館捐贈給天主教馬納瓜總教區，但過沒多久，尼加拉瓜總統奧蒂嘉（Daniel Ortega）下令沒收台灣政府捐贈的所有資產，並且轉移給中華人民共和國。

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報導中引述奧蒂嘉政府9日時發出的聲明稿，指出尼加拉瓜於9日承認中國，而台灣是中國領土不可分割的一部分，代表著登記的所有不動產、家具、設備等皆為中國所有，沒有所謂的交易、轉讓或是捐贈。

報導提到，在尼加拉瓜斷交之後，台灣使館將位於馬納瓜的使館捐贈給天主教馬納瓜總教區，主教阿維萊斯（Monsignor Carlos Avilés）對此也表達感謝。《報刊》指出，除了建築以外，台灣使館在尼加拉瓜的車輛、物資也都進行捐贈，但這項消息尚無法與主教進行確認。有不少網友肯定台灣使館捐贈使館的做法，並且表達感謝，卻在不久之後，奧蒂嘉政府便將台灣捐贈的資產轉交給北京。

尼加拉瓜於當地9日閃電宣布斷交，片面終止與我國外交關係，轉而承認中華人民共和國的一中原則，並迅速與北京復交。我國也決定全面停止雙邊合作及援助計畫，撤離大使館及技術團人員，並依對等原則，已通知尼國駐台使館人員於12月23日前離境。

▲報導附上政府聲明。（圖／翻攝自尼加拉瓜《報刊》）
▲報導附上政府聲明。（圖／翻攝自尼加拉瓜《報刊》）

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