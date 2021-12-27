2021外送霸主「它」幹掉甜不辣稱王　成人用品意外增2成

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統計進一步觀察，全台各縣市熱門餐點，北抵基隆，南至屏東，有將近半數縣市的熱門餐飲冠軍都是奶茶，成為台灣消費者不分南北的最愛年度餐飲榜首；同時，部份縣市的代表性食物榜上有名，如嘉義市火雞肉飯及新竹貢丸湯，都是大家到當地必點的的外送好選擇。
不僅年度餐點多以台灣傳統小吃為主，消費者訂購外送的「餐點類型」更貼近日常，以台式小吃、速食以及手搖飲料稱霸年度排行。平台分析，消費者在外送選擇上，「傳統口味」與「方便快速」為消費者考量重點；而疫情不僅翻轉生活型態，更直接影響消費者對健康意識的省思，在歷經數個月的宅家工作，健康餐店家今年訂單量較前一年有翻倍以上成長，推測與今年疫情升溫，部分消費者更注重自身健康，轉而選擇減油、少鹽的飲食習慣有關。
據平台統計，旗下雲端超市品牌 pandamart 熊貓超市年度熱賣商品前三名分別是雞蛋、鮮奶及雞胸肉；熊貓超市年度「店王」分別為台北內湖店、台中中清店及台北中山店，都是人口高度聚集的區域。
平台進一步觀察發現，三間門市訂單高峰都落在傍晚時分，推測是上班族於接近下班時便先行採買，到家即可開始料理，省下自行採購及等待外送到府的時間，利用外送達成智慧選購、快速到貨的目的。
平台也發現，貓奴更愛叫外送，且不只外送美食，毛小孩的需求也都能外送到家；觀察寵物商品訂購數據發現，養貓的消費者更常使用外送解決「貓主子」的生活需求，舉凡各式貓罐頭、肉泥及鏟屎官必備齊的貓砂等貓咪相關用品，都在銷售榜單中名列前茅。
另外，foodpanda統計各式烘焙商品銷量，年度熱銷排行前三名為吐司、菠蘿麵包及紅豆麵包。平台觀察發現，鬆軟可口的香甜麵包最受歡迎，吐司類方便隨時吃一口止饑，菠蘿麵包和紅豆麵包則滿足甜點控的喜好，榮登年度烘焙類最受歡迎前三名。
最後，平台指出，5至8月疫情升溫期間，宅在家不僅體重上升，「人與人連結」次數更大量提昇！成人用品外送銷量較平常提升將近2成 ，除了常見點購的保險套外，潤滑液訂單量也直接上升。foodpanda 觀察成人商品訂單發現，消費者最常下訂的時段落在每日晚上9時至深夜12時，佔全天訂單量超過1/4，可見夜晚仍是「成人運動」主要時段。