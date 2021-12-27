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國民黨反對修憲議題納臨時會　協商1小時仍無共識

▲立法院長游錫堃今（27）日針對修憲召開黨團協商，歷經1小時協商後仍無共識。（圖／翻攝自國會頻道）
▲立法院長游錫堃今（27）日針對修憲召開黨團協商，歷經1小時協商後仍無共識。（圖／翻攝自國會頻道）

記者王敏旭／台北報導

2021-12-27 14:30:32

立法院長游錫堃今（27）日針對修憲召開黨團協商，民進黨、民眾黨、時代力量均希望把修憲議題納入臨時會討論，才能在2022年大選時讓民眾複決；但國民黨認為，修憲是大事不用趕在2022年大選，若要在臨時會討論另開協商。朝野經協商1小時後仍無共識，游錫堃宣布散會。

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修憲委員會總召、民進黨立委管碧玲說，日前召委會議無法決定出要開幾場公聽會、委員會，最後國民黨的召委李貴敏說，請院長來朝野協商，今天就是要討論出相關時程。有3黨希望臨時會討論，卻只有國民黨不同意。

時代力量黨團總召邱顯智表示，修憲委員會成立超過1年，連議事程序都無法達成共識，也可能無法趕上2022大選一起投票，這對國人難交代。時力主張臨時會納入修憲委員會議題，針對18歲公民權等有共識議題快進入程序，沒有共識部分希望在2024年大選前順利處理。

民眾黨立委張其祿則說，修憲是民眾黨主張，也倡議降低公民權這件事情，但現在時間非常緊迫，若明年3月沒有成案就沒辦法在2022大選複決，就會變成「打假球」，民眾黨是小黨沒辦法在修憲委員會擔任召委，但希望能盡快展開。

民進黨團幹事長劉世芳則說，18歲公民參政權是重點，召委會議沒有結論，請院長召集協商，是希望臨時會可以推動修憲委員會，在尊重小黨狀況下要樂觀其成，不希望最後變成作文比賽、變成一場空。

國民黨團書記長陳玉珍說，公投是對事、修憲也是對事，地方選舉則是對人，這月公投才否決公投綁大選，民進黨不要變臉比川劇變臉還快，國民黨也支持18歲公民權，這屆立委做到2024年，應該充分討論國家體制。

陳玉珍指出，臨時會是要好好審查總預算，修憲要經過充分討論，2024也有大選，真正討論出國家體制才是重點。今天協商是針對修憲委員會議題，臨時會要討論的項目，必須另外開朝野協商。

民進黨團總召柯建銘則說，目前18歲公民權非常急，大家都很清楚要在臨時會處理，國民黨想用程序問題讓修憲委員會不見。臨時會不討論修憲就是反對修憲，必須有共識部分先處理。

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