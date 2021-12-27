國民黨反對修憲議題納臨時會　協商1小時仍無共識

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時代力量黨團總召邱顯智表示，修憲委員會成立超過1年，連議事程序都無法達成共識，也可能無法趕上2022大選一起投票，這對國人難交代。時力主張臨時會納入修憲委員會議題，針對18歲公民權等有共識議題快進入程序，沒有共識部分希望在2024年大選前順利處理。
民眾黨立委張其祿則說，修憲是民眾黨主張，也倡議降低公民權這件事情，但現在時間非常緊迫，若明年3月沒有成案就沒辦法在2022大選複決，就會變成「打假球」，民眾黨是小黨沒辦法在修憲委員會擔任召委，但希望能盡快展開。
民進黨團幹事長劉世芳則說，18歲公民參政權是重點，召委會議沒有結論，請院長召集協商，是希望臨時會可以推動修憲委員會，在尊重小黨狀況下要樂觀其成，不希望最後變成作文比賽、變成一場空。
國民黨團書記長陳玉珍說，公投是對事、修憲也是對事，地方選舉則是對人，這月公投才否決公投綁大選，民進黨不要變臉比川劇變臉還快，國民黨也支持18歲公民權，這屆立委做到2024年，應該充分討論國家體制。
陳玉珍指出，臨時會是要好好審查總預算，修憲要經過充分討論，2024也有大選，真正討論出國家體制才是重點。今天協商是針對修憲委員會議題，臨時會要討論的項目，必須另外開朝野協商。
民進黨團總召柯建銘則說，目前18歲公民權非常急，大家都很清楚要在臨時會處理，國民黨想用程序問題讓修憲委員會不見。臨時會不討論修憲就是反對修憲，必須有共識部分先處理。