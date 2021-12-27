中市公有停車場基金收入15億元 議員應善用設備更新

台中市政府 111 年度預算審查，今 (27) 日市議員林德宇質詢指出，本月初在大里國民運動中心停車場，發生一起因車牌辨識系統出錯，導致外縣市民眾被卡在停車場裡整晚出不去的慘劇，他批評，台中市公有停車場基金明年度收入達到 15 億元之譜，卻無法解決這麼簡單的小問題，要求市府加強轄下各停車場的設備維管與營運效率。

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林德宇表示，本月初有位外縣市民眾來大里吃個飯，將車子停在大里國民運動中心地下停車場，沒想到要繳費離場時，車牌辨識系統卻無法辨識他的拆牌，打停車場聯絡電話也求助無門，最後只好報警，員警將他的車牌拆下，從入口再進去一次讓系統辨識才得以離場，折騰了一整個晚上。

他批評，台中市公有停車場管理基金明年度收入有 15 億多，卻讓民眾為了 60 塊停車費折騰一個晚上，實在太誇張。他詢問，這個停車場是屬於停車管理處管理，還是運動局管理？

交通局長葉昭甫表示，大里國運中心的地下停車場是納在國運中心的整體委外計畫。運動局長李昱叡表示，發生後已經第一時間要求營運廠商改善。

林德宇表示，不管停車場是由誰實際營運，民眾都會認為這是市府的責任，他認為交通局應該橫向介入所有市府單位轄下的停車場，全面檢視相關的系統，確保未來不會再有類似問題發生。

葉昭甫表示，相關設備的更新、除錯都會做，當系統遇到狀況的時候也應該要有緊急聯繫機制，從遠端來控制這些軟硬體設備，交通局會再全面檢視。