中市公有停車場基金收入15億元 議員應善用設備更新

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林德宇表示，本月初有位外縣市民眾來大里吃個飯，將車子停在大里國民運動中心地下停車場，沒想到要繳費離場時，車牌辨識系統卻無法辨識他的拆牌，打停車場聯絡電話也求助無門，最後只好報警，員警將他的車牌拆下，從入口再進去一次讓系統辨識才得以離場，折騰了一整個晚上。
他批評，台中市公有停車場管理基金明年度收入有15億多，卻讓民眾為了60塊停車費折騰一個晚上，實在太誇張。他詢問，這個停車場是屬於停車管理處管理，還是運動局管理？
交通局長葉昭甫表示，大里國運中心的地下停車場是納在國運中心的整體委外計畫。運動局長李昱叡表示，發生後已經第一時間要求營運廠商改善。
林德宇表示，不管停車場是由誰實際營運，民眾都會認為這是市府的責任，他認為交通局應該橫向介入所有市府單位轄下的停車場，全面檢視相關的系統，確保未來不會再有類似問題發生。
葉昭甫表示，相關設備的更新、除錯都會做，當系統遇到狀況的時候也應該要有緊急聯繫機制，從遠端來控制這些軟硬體設備，交通局會再全面檢視。
林德宇說，目前新設停車場多採用車牌辨識系統，現在也有越來越多停車場採用全電子支付，不收取現金，未來這樣的智慧停車趨勢勢必也會面臨更多系統上的問題，交通局應善用公有停車場管理基金，做好相應的設備更新及維管等。