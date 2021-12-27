醫院陪病政策放寬！陳時中：「4大族群」開放2人陪同

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1. 陪病人數：
(1) 每名住院病人之陪病人數維持以1人為原則。
(2) 若病人為兒童(12歲以下)、老人(65歲以上)、身心障礙、或經醫療機構評估有必要者等特殊情形，陪病人數上限得為2人，惟每名住院病人之陪病者公費篩檢仍為1名。
2. 篩檢規定：
(1) 完成疫苗應接種劑次達14天(含)以上之陪病者，得免除入院篩檢及每週定期篩檢。
(2) 未完成疫苗應接種劑次達14天(含)以上之陪病者，自明(111)年1月1日起，入院進行公費篩檢(每名住院病人之陪病者限1名公費)，且每週定期進行自費篩檢；自明年2月1日起，入院篩檢改為自費篩檢，且每週定期進行自費篩檢。
3. 篩檢方式：
(1) 公費篩檢方式為抗原快篩或PCR核酸檢驗二者擇一，或同時執行；自費篩檢方式為抗原快篩(含家用快篩)或PCR核酸檢驗。
(2) 若為「確定病例符合檢驗解除隔離條件且距發病日3個月內」，得免除前述篩檢。
指揮中心提醒，由於醫院屬於高感染傳播風險場域，為降低疾病在院內傳播風險，籲請民眾儘速完成完整疫苗接種。於疫情期間儘量避免不必要的陪病或探病，建議以視訊或電話方式替代實地探視，若仍有陪病或探病需要，應配合實名登記及院方相關管理措施。陪(探)病人員須不具COVID-19相關症狀，亦未曾接觸確診個案或具相關公共場所活動史；且進入醫療機構務必全程佩戴口罩、遵循呼吸道衛生與咳嗽禮節、落實手部衛生，以降低交互感染風險，保障自身及病人安全。（編輯：孫唯容）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。