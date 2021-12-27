高市府發文台電補助建設經費 中市議員要求比照辦理

台中市議員李中今 (27) 日質詢拿出高雄市政府請台電公司捐助 8 千萬建設經費的公文，要求台中市觀旅局以及環保局要比照辦理，讓海生館等公共建設可以有更完整與豐富的設施與設備。

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李中指出，高雄市政府要蓋動物園，他們的市政府觀光局就直接發一張公文，請台電公司補助 8 千萬的建設經費。

李中說，台中飽受火力發電廠空汙與水污的傷害，之後中火還要蓋燃氣機組，既然高雄可以向台電公司爭取建設經費捐助，當然也可以比照辦理。

既然現在知道台電公司這麼慷慨，要請觀旅局與環保局積極盤點我們來年要建設項目，主動發文給台電公司爭取經費，讓台中更亮麗。

觀旅局表示，「台中市海洋生態館基本營運設施興建工程」經新冠疫情及營建物價上漲等因素影響，在市府積極籌措經費下，於今年度經費已到位，且於今年 9 月 20 日申報開工，工程工期約一年半，後續 OT 廠商將再投資 3.8 億元。至於議員所提台電補助高雄市政府新動物園計畫案，將進一步瞭解相關補助規定與條件，作為日後其他案件申請補助的參考。

環保局指出， 經查台電公司訂有「台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金執行要點」，且依要點第 16 點規定，該公司得規劃或依申請辦理包括周邊地區的基層建設或促進產業發展事項及促進電力開發、增進民眾福祉、關懷社會及提升該公司企業形象的公共建設或活動等專案協助事項。市府相關公共建設均循預算程序爭取及辦理，台電公司如確有充裕經費可協助高雄市政府 8 千萬建設經費蓋動物園，市府將要求該公司投資節能減碳技術，才是正確的公司治理之道。