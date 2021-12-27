特企／挺過疫情 大嘉義觀工廠協會成立 盼創旅遊繁榮
以農業大縣著稱的嘉義縣，因有得天獨厚的山海平原等自然美景，觀光旅遊也一直為嘉義縣之優勢，各縣市觀光工廠在近年的親子遊中，尤其後疫情時代國內旅遊盛行，消費者對於旅遊品質要求日益加深，如何強化旅遊的深度及體驗，是政府跟業者所面臨的挑戰。近年嘉義縣府努力開發大埔美、馬稠後產業園區，爭取科學園區、中埔及水上產業園區之前，嘉義縣在舊有工業區及工廠中僅有7家(台灣啤酒、民雄金桔、民雄卡普秀、卡羅爾銅管樂器、余順豐花生、梅山梅問屋、欣欣水泥)經過認證的觀光工廠，這7家觀光工廠在地深耕多年，所經營的產品各自不同且各具在地特色，為嘉義縣的觀光旅遊中很重要的節點，這群有志一同的嘉義縣觀光工廠廠主，在縣府的鼓勵下，共同成立大嘉義觀光工廠暨文化發展協會，由嘉義縣14家觀光工廠結盟組成，創會理事長余兆豐就任，嘉義市業者也前往觀摩，嘉義縣長翁章梁表示，觀光及相關產業結盟共同打拚，創造大嘉義產業旅遊的繁榮！
觀光旅遊及商業機能發展為農工大縣政策發展能永續面對的課題，縣府經濟發展處輔導及鼓勵商圈成立組織，從翁章梁縣長上任以來的1個商圈組織增加到6個，而文化觀光局負責規劃設計縣內旅遊軸線，為將所有與觀光旅遊有關的單位或景點進行結合，致力開發的大埔美、馬稠後產業園區及工業區外，還有許多業者如老楊方塊酥、冷研探索館及未來極具地標特色的佐登妮絲，水上的品皇咖啡及白人牙膏，未來持續透過縣府及工策會的輔導將會陸續排除障礙協助取得觀光工廠認證，厚實大嘉義觀光工廠旅遊的深度，再輔以旺來山鳳梨酥、果然茶香、翁聚德及新港板陶窯以及未來嘉義市愛木村、月桃故事館觀光工廠等加入，更可強化大嘉義觀光旅遊的廣度，使大嘉義的多采多姿讓國人看見。
我們深知觀光工廠、文化館、產業館、故事館等園區皆具有教育及體驗的觀光旅遊場域，尤其在台灣面臨少子化的侵襲下，親子間的互動更是受家長重視，所以可以結合教育、體驗、觀光及旅遊的這些場域，未來勢必是親子輕旅行不可或缺的景點。各縣市均成立觀光工廠發展協會，而嘉義縣也在近期完成全國最後一塊拼圖，余兆豐理事長也表示，協會成立後，將竭力讓嘉義觀光產業結合起來爭取公部門資源如經濟部、文化部等單位的專案補助，參加海內外相關展覽行銷活動，還有促進產官學合作，集結大嘉義觀光工廠的伴手禮行銷至大陸及其他外國市場，讓嘉義縣長期致力於觀光旅遊的業者終於不用單打獨鬥了，凝聚多人共識的協會將更具力量為嘉義發聲，創造大嘉義產業旅遊的大繁榮。