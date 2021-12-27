買房殺價空間沒了？「兩因素」導致預售議價率剩不到1成

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畢務潔觀察發現，新北市預售屋目前揭露筆數多在像是林口、新莊、三重等推案量大的行政區，區域預售案供給量多，互相競爭下，開價不走追高，且今年房市熱買方信心夠，反倒讓成交價一路上漲，拉近與開價距離，預售議價率低於1成，僅有6.5％；而桃園市目前揭露的預售案價格，不少為去年或是今年初的預售案，揭露價格較早期但開價已跟隨市場反應往上調，因此議價率落在12％。
新竹縣市今年房市買氣很旺，畢務潔指出，房市交易火熱，部分指標預售案屢屢開出天價，測試區域成交行情天花板，然而竹科買盤收入高口袋深，部分願意追價買房價未來性，買賣雙方拉扯下，預售屋議價率落在10％上下。
畢務潔表示，中南部今年預售市場同樣蓬勃發展，台中房市也因應實價登錄2.0上路，喊出「不二價」銷售的案子，相較往年成長約2至3成，實登單坪價格跟開價差距極小，台中市全區預售議價率約6.3％，不過也因缺工、缺料成本激增關係，也出現建商「一周三漲」開價的情形出現，後續買方是否能跟上這波追漲，值得觀察。
南台灣房市買氣也是強強滾，畢務潔稱，以台南來說目前預售屋揭露不少像是精華地段2千萬上下的中高總價透天產品，戶數相對稀少，透天買盤更重「感覺」，建商開價會保留「議價」空間，讓買方享受殺價的樂趣；高雄今年迎來房價「井噴」，諸多科技大廠加碼投資議題推升，讓房價更多想像空間，買方願意加價買未來性，拉近開價與成交差距，推近議價率變為5.4％，全台最低。