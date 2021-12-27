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買房殺價空間沒了？「兩因素」導致預售議價率剩不到1成

▲根據網路房屋交易平台觀察發現，在實登新制上路後，預售屋價格越來越透明化，導致全台預售建案議價率僅9.8％。（圖／資料照片）
▲根據網路房屋交易平台觀察發現，在實登新制上路後，預售屋價格越來越透明化，導致全台預售建案議價率僅9.8％。（圖／資料照片）

記者賴志昶／台北報導

2021-12-27 16:04:15

過往買房出價可以殺價2、3成的時代已過去！根據網路房屋交易平台「591實價登錄」統計，目前已揭露的預售案成交價格對比開價，全台預售建案議價率僅9.8％，連1成都不到，六都加上新竹縣市之中，議價率最低的就是近期房地產最火熱的高雄。分析原因不外乎實登新制上路後，預售屋價格越來越透明化，加上今年房價漲但大部分建商開價不敢貿然喊高，怕嚇跑客戶，因此開價與成交價越趨於一致。

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591實價登錄根據已揭露七都（六都加上新竹縣市）預售案價格，比對開價以計算平均議價率，發現全台預售屋議價率不到1成，與過去多殺多，一出價殺個2至3成的房市氛圍完全不同，天龍國的台北市預售案議價率約14％。591房屋交易網新聞公關組組長畢務潔表示，主因北市燙金地段，房價基期全台最高，各預售建案價格有其指標性，因此保留一定的議價空間。

畢務潔觀察發現，新北市預售屋目前揭露筆數多在像是林口、新莊、三重等推案量大的行政區，區域預售案供給量多，互相競爭下，開價不走追高，且今年房市熱買方信心夠，反倒讓成交價一路上漲，拉近與開價距離，預售議價率低於1成，僅有6.5％；而桃園市目前揭露的預售案價格，不少為去年或是今年初的預售案，揭露價格較早期但開價已跟隨市場反應往上調，因此議價率落在12％。

▲七都預售屋議價率。（表／591提供）
▲七都預售屋議價率。（表／591提供）
新竹縣市今年房市買氣很旺，畢務潔指出，房市交易火熱，部分指標預售案屢屢開出天價，測試區域成交行情天花板，然而竹科買盤收入高口袋深，部分願意追價買房價未來性，買賣雙方拉扯下，預售屋議價率落在10％上下。

畢務潔表示，中南部今年預售市場同樣蓬勃發展，台中房市也因應實價登錄2.0上路，喊出「不二價」銷售的案子，相較往年成長約2至3成，實登單坪價格跟開價差距極小，台中市全區預售議價率約6.3％，不過也因缺工、缺料成本激增關係，也出現建商「一周三漲」開價的情形出現，後續買方是否能跟上這波追漲，值得觀察。

南台灣房市買氣也是強強滾，畢務潔稱，以台南來說目前預售屋揭露不少像是精華地段2千萬上下的中高總價透天產品，戶數相對稀少，透天買盤更重「感覺」，建商開價會保留「議價」空間，讓買方享受殺價的樂趣；高雄今年迎來房價「井噴」，諸多科技大廠加碼投資議題推升，讓房價更多想像空間，買方願意加價買未來性，拉近開價與成交差距，推近議價率變為5.4％，全台最低。

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