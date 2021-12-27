東勢慶福里簡易自來水改善啟用 擴大嘉惠220用戶

台中市政府經濟發展局為改善偏遠地區民生用水，結合經濟部水利署「前瞻基礎建設簡易自來水計畫」補助434萬7,000元，及市府編列配合款245萬3,000元，共680萬元進行東勢區慶福里第一、三、四、五、六鄰簡易自來水改善工程，今(27)日舉行完工啟用典禮，副市長令狐榮達表示，這次改善工程增加自來水儲水量，也擴大供水範圍，總計有220戶受惠。

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▲台中經發局動用近700萬經費，改善東勢慶福里簡易自來水，今完工啟用嘉惠220用戶。（圖／記者金武鳳攝，2021.12.27)

令狐副市長表示，東勢區慶福里自來水系統，早期因自來水無法到達，簡易自來水使用逾四十年，致出現漏水等問題，經發局向中央爭取434萬7,000元，市府籌編預算245萬3,000元進行改善，共鋪設簡易自來水管線約12公里，涵蓋慶福里第一、三、四、五、六鄰，約220戶居民受惠，有效提高民生用品品質及便利性。





經發局副局長李逸安指出，東勢區慶福里第一、三、四、五、六鄰位於東勢區與和平區交界，既有地下水井1處與水塔3座，因現有用戶配水管線為民國60年間埋設於地下的管線，維護不易且管線損壞狀況不易察覺，導致抽水電費居高不下，市府爭取經濟部水利署補助，今年8月施工，並於12月完工，大幅改善民生用水問題，原計畫供水戶130戶，現已供水達220戶以上。





東勢慶福里簡易自來水改善工程，共增設60噸水塔1座、2頓沉沙桶1座、抽水馬達2組及2英吋送水HDPE管線2,581公尺、1.5英吋送水HDPE管線3,964公尺、1英吋送水HDPE管線3,156公尺及6分送水HDPE管線3,102公尺，增加簡易自來水系統的儲水容量及汰換舊有設施設備；當地玉清宮主委徐耀宗說，因管線更新，自來水更乾淨，且沒有漏水等問題，以往若長時間不降雨會缺水，現在因增設水塔儲水，也可改善缺水的情況。



