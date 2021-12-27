中市軌道建設基金　議員批迷糊帳

台中市軌道建設發展基金 111 年要成立，作為推展台中市大眾捷運系統及鐵路高架化之規劃、建設及辦理其土地開發等業務。今 (27) 日議員楊正中質詢指出，捷運文華高中站聯合開發已完成，中市府預計明年收回歷年投資及委建成本。發現軌道基金帳目簡直一筆迷糊帳，完全未說明不動產數量，要求該府清楚註明分回數量及成本，以便日後查核有無賤賣市有財產。

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楊正中說，台中市軌道建設發展基金，由交通局投資現金 5.8 億及公共運輸及捷運工程處以市有不動產作價投資 2.48 億，共計投資 8.28 億。而軌道基金明 (111) 年度第一次設立帳戶，但是作帳有違會計原理原則，不僅帳務登記不清，房屋、土地、停車位都沒有登入。

楊正中質疑，基金是獨立會計及財務個體，但市府卻把公有財產的資本財當作存貨登入，顯然會計處理有誤。再者，台中市政府參與捷運文華高中站土地開發，由地主出土地、市府獎勵容積並由冠德建設負責興建。其後分回 72 戶房屋，地主優先承購 37 戶，市府投資分回 35 戶後再以不動產作價投資軌道基金 2.48 億，雖然優先承購列計應賣 37 戶，實際上只賣了 35 戶，帳目依然沒有說明。

楊正中批，交通局的軌道基金是一筆迷糊帳、所有帳目不清不楚，把台中市議會當成塑膠。

他要求，不動產作價投資不得讓售必須全數標售。優先承購戶數及成本應敘述清楚。優先承購戶數改為 35 戶、市府配回戶數增加 2 戶，明年度應辦理追加減預算，另軌道基金如有售出必須辦理超支併決算。市府作價投資不動產必須於預計平衡表註記土地、房屋、停車格數量。請台中市主計處向主計總處申請函釋，有關中市府不動產投資作價之資本財，能否以存貨、銷貨收入及銷貨成本記帳。

交通局表示，因世義貿易為單一地主，未領取協議價購款，依「臺中市臺中都會區大眾捷運系統開發所需土地協議價購優惠辦法」第 4 條規定得優先承購權值上限計算，預計地主優先承購 37 戶，停車格為 27 格，收入預計為 3.52 億元，此部分已列入台中市公共運輸及捷運工程處 110 年度追加減預算並繳回市庫。

剩餘的 35 戶總坪數約 1440 坪，停車格為 35 格的捷運土地開發不動產，預計 111 及 112 年度分別標售 5 成（約 17.5 戶）， 111 年標售收入預估為 3.45 億元，將於 111 年度以委建成本財產作價投資本基金計 2.48 億元，後續將依「臺中市大眾捷運系統土地開發公有不動產租售作業要點」辦理不動產出售業務，預估銷售 5 成，計有銷貨成本 1.24 億元，另 111 年度未銷售的不動產，計有存貨 1.24 億元。

交通局長葉昭甫說明，此案以財產作價投資基金並銷售的情況為首例，又基金預算於今年 8 月編列 37 戶優先承購，但 10 月始確定優先承購為 35 戶，為造成預算與實際差異的原因，交通局就文華高中站土地開發的土地及建物將詳細列明其科目，以充分表達。