中市軌道建設基金　議員批迷糊帳

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楊正中說，台中市軌道建設發展基金，由交通局投資現金5.8億及公共運輸及捷運工程處以市有不動產作價投資2.48億，共計投資8.28億。而軌道基金明(111)年度第一次設立帳戶，但是作帳有違會計原理原則，不僅帳務登記不清，房屋、土地、停車位都沒有登入。
楊正中質疑，基金是獨立會計及財務個體，但市府卻把公有財產的資本財當作存貨登入，顯然會計處理有誤。再者，台中市政府參與捷運文華高中站土地開發，由地主出土地、市府獎勵容積並由冠德建設負責興建。其後分回72戶房屋，地主優先承購37戶，市府投資分回35戶後再以不動產作價投資軌道基金2.48億，雖然優先承購列計應賣37戶，實際上只賣了35戶，帳目依然沒有說明。
楊正中批，交通局的軌道基金是一筆迷糊帳、所有帳目不清不楚，把台中市議會當成塑膠。
他要求，不動產作價投資不得讓售必須全數標售。優先承購戶數及成本應敘述清楚。優先承購戶數改為35戶、市府配回戶數增加2戶，明年度應辦理追加減預算，另軌道基金如有售出必須辦理超支併決算。市府作價投資不動產必須於預計平衡表註記土地、房屋、停車格數量。請台中市主計處向主計總處申請函釋，有關中市府不動產投資作價之資本財，能否以存貨、銷貨收入及銷貨成本記帳。
交通局表示，因世義貿易為單一地主，未領取協議價購款，依「臺中市臺中都會區大眾捷運系統開發所需土地協議價購優惠辦法」第4條規定得優先承購權值上限計算，預計地主優先承購37戶，停車格為27格，收入預計為3.52億元，此部分已列入台中市公共運輸及捷運工程處110年度追加減預算並繳回市庫。
剩餘的35戶總坪數約1440坪，停車格為35格的捷運土地開發不動產，預計111及112年度分別標售5成（約17.5戶），111年標售收入預估為3.45億元，將於111年度以委建成本財產作價投資本基金計2.48億元，後續將依「臺中市大眾捷運系統土地開發公有不動產租售作業要點」辦理不動產出售業務，預估銷售5成，計有銷貨成本1.24億元，另111年度未銷售的不動產，計有存貨1.24億元。
交通局長葉昭甫說明，此案以財產作價投資基金並銷售的情況為首例，又基金預算於今年8月編列37戶優先承購，但10月始確定優先承購為35戶，為造成預算與實際差異的原因，交通局就文華高中站土地開發的土地及建物將詳細列明其科目，以充分表達。
最後優先承購於110年度追加預算估計與實際差額(2戶及2停車格)併同預計標售戶的35戶及35個停車位後，總共有37戶及37個停車位，因後續是以標售方式辦理，差額部分將循相關預算程序辦理後續作業。