移工大遊行1月16日登場 勞團：自由換雇主權利還給移工
《四方報》報導，「移工大遊行」將於2022年1月16日舉行，台灣國際勞工協會（TIWA）、天主教希望職工中心、天主教新竹教區移民移工服務中心等民間團體昨（26）日在勞動部前舉行「我要自由轉換！」行前記者會，重申移工自由轉換雇主的訴求，並提前公布遊行道具「FREEDOM」大布條。
記者李芷涵/綜合報導
2021-12-27 16:49:17
台灣移工聯盟代表聶永莉在記者會表示，轉換工作是天經地義的事情，換工作是勞工在面對惡劣的勞動環境下，不得不做出的最後的抵抗，相當於「用腳投票」。然而，《就業服務法》第53條第4項規定，移工不得轉換雇主或工作，除非符合特定條件，讓移工被迫在勞動條件低落的地方工作，久了有的可能選擇負債返國，有的則選擇逃逸，從此缺乏法令保障，處境更加惡劣。
她指出，移工如果可以自由轉換雇主，雇主也會有動力去改善惡劣的勞動環境，但移工引進這30年來政黨輪替了3次，移工的「奴工」狀態依然未獲改善，只要這群好用、廉價，又不能自由轉換的「奴工」持續存在，台灣整體勞動環境也會被拉低，本、外勞都會處在血汗的勞動環境下。
記者會現場，民間團體也預告，明年1月16日將舉行移工大遊行，以「我要自由轉換」為主題，當天下午1點左右將前往民進黨黨部，將自由轉換的訴求化為行動話劇演出，再遊行到勞動部表達訴求。遊行當天也將秀出「FREEDOM」大布條，上頭每個英文字母都是以移工繪製的版畫藝術作品集結拼成，一幅一幅的畫作皆在控訴勞動部政策的不公，籲請勞動部面對現實，跟上自由民主的潮流，把自由轉換的工作權還給移工。