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西安疫情燒！本土疫情創近2年新高　專家估1月下旬控制

▲圖為西安一處社區民眾準備接受核酸檢測。（圖／翻攝自新華社）
▲圖為西安一處社區民眾準備接受核酸檢測。（圖／翻攝自新華社）

國際中心徐筱晴/綜合報導

2021-12-27 16:36:50

中國本土疫情持續延燒，26再度新增162例本土案例，其中陝西省西安市為大宗。即使西安在23號下令封城之後，疫情仍持續發酵，有專家認為，這一波疫情蔓延速度快，尚未出現轉折點，大概還需要將近3個禮拜才能看出疫情發展方向。中國工程院醫藥衛生學部院士張伯禮更稱，西安疫情預計到一月下旬有可能得到控制。

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根據中國國家衛健委通報，26日新增162例本土確診病例，這是中國連續第二天創下去年3月以來最高單日新增本土病例。其中來自陝西省佔有152例，包含西安150例、咸陽1例、渭南1例，另外有7例在廣西防城港、浙江紹興1例，以及廣東東莞1例、四川成都1例。

擁有1300萬人的陝西省西安市已於23日升級防控措施，進行全面封城。西安政府指出，此波疫情主要由Delta變種病毒引起，後續幾天的核酸檢測後還可能出現報告病例數較多的情況，呼籲民眾不必恐慌。

▲空蕩蕩的西安大唐不夜城步行街。（圖／翻攝自新華社）
▲空蕩蕩的西安大唐不夜城步行街。（圖／翻攝自新華社）
根據中國官媒報導，西安的感染病例至今已經蔓延至包括北京在內的5個城市，加劇外界對於疫情傳播素的的擔憂。有專家分析認為，此輪疫情蔓延快、追蹤困難，尚未出現轉折點，大概還需要20天才能看出發展方向。

中國工程院醫藥衛生學部院士張伯禮指出，對於西安的情況，現在是還要嚴防死守，還要積極地做篩查，把病人控制起來，盡快阻斷病毒。張伯禮稱，「估計用一個週期到一個半週期，也就是到1月中旬左右能阻斷，到1月20號能夠把整個疫情控制住，我想還是完全有可能的」。

張伯禮表示，抗疫持久戰到了關鍵時期，拐點就要出現，呼籲民眾再堅持下去，盡量減少流動，原地過年。「特別是北京冬奧會即將到來，還是要營造一個好的氛圍，迎接冬奧會，把中國這種好的形勢堅持下去」。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
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