西安疫情燒！本土疫情創近2年新高　專家估1月下旬控制

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擁有1300萬人的陝西省西安市已於23日升級防控措施，進行全面封城。西安政府指出，此波疫情主要由Delta變種病毒引起，後續幾天的核酸檢測後還可能出現報告病例數較多的情況，呼籲民眾不必恐慌。
根據中國官媒報導，西安的感染病例至今已經蔓延至包括北京在內的5個城市，加劇外界對於疫情傳播素的的擔憂。有專家分析認為，此輪疫情蔓延快、追蹤困難，尚未出現轉折點，大概還需要20天才能看出發展方向。
中國工程院醫藥衛生學部院士張伯禮指出，對於西安的情況，現在是還要嚴防死守，還要積極地做篩查，把病人控制起來，盡快阻斷病毒。張伯禮稱，「估計用一個週期到一個半週期，也就是到1月中旬左右能阻斷，到1月20號能夠把整個疫情控制住，我想還是完全有可能的」。
張伯禮表示，抗疫持久戰到了關鍵時期，拐點就要出現，呼籲民眾再堅持下去，盡量減少流動，原地過年。「特別是北京冬奧會即將到來，還是要營造一個好的氛圍，迎接冬奧會，把中國這種好的形勢堅持下去」。
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