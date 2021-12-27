顏寬恒指控16檢察官進駐中二　為蔡政府看住他

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顏寬恒被動回答南屯招待所及住家爭議問題後，突然話鋒一轉出動出擊：「寬恒得到資訊，財政部向國有財產署下達指令。我想質疑的是，國產署到底是主動提供這些資料給爆料者，還是爆料者事後向國產署要求提供資料？另外，我們選區內也指派16位檢察官進駐第二選區，他們就是要看住顏寬恒。」
顏寬恒說：「我們合理懷疑，為什麼這場選舉可以動用國家公權力、檢調機關、公務機關對一個在野黨候選人進行政治偵查？為什麼一個民主社會的立委補選要走到今天這個情況？」
對於顏寬恒的指控，台中地檢署發佈新聞稿表示，此次選舉比照往常，選前一個月每天由1名檢察官值班進行選舉查察、受理當日選舉案件。投票日及之前，由主任檢察官進駐各分局（中二選區橫跨3個警分局），檢方嚴查賄選並沒有政治考量。某候選人指稱「二選區也選派16 位檢察官進駐，要看住他」，絕非事實。
對於副總統賴清德形容他是必須搬走的消波塊，顏寬恒回擊挖苦，指「清德兄，本是同根生，相煎何太急？我們倆同是網軍的受害者，何必苦苦相逼？」
對手林靜儀上午要求顏寬恒應為自家違建向社會道歉，顏寬恒反嗆說：「林靜儀如果當選，她代表的是一個數字、是蔡英文總統的意志，所以她是一個投票的工具。這場補選已經不是我個人的勝敗、我背負選區30萬公民他們的期望，要捍衛選民的權利不被民進黨搶走。」