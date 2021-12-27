汪小菲撇新歡神隱！狗仔一哥驚爆：張穎穎曾為他墮胎

同為天涯離婚人的汪小菲與王力宏，最近深陷婚變風暴，都選擇神隱不表態。被張蘭點名喊告的「亞洲跟拍一哥」葛斯齊，不畏官司威脅，昨（26）日在TVBS節目《新聞大白話》透露，汪小菲與25歲新歡張穎穎早就在一起，且加碼爆料女方曾為他墮胎，要張蘭不要幫兒子澄清得太早，小心會打臉！





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▲葛斯齊在節目上爆料，張穎穎為汪小菲墮胎。（圖／翻攝《新聞大白話》YouTube）

葛斯齊在節目上爬梳「汪穎戀」的時間軸，指男方6月在微博發言「漢奸論」，挑起兩岸敏感話題時，就被拍到流連酒吧，但張穎穎只是18線小藝人，沒人認識，所以外界並不知道他身旁長髮美女的身分，直到8月張穎穎在珠海拍戲，汪小菲還不避嫌前往探班，關係不言可喻。





葛斯齊說，汪小菲交女友一事，母親張蘭也知情，汪還帶張穎穎、張蘭9月同遊山東泰山登頂合照，和新歡同穿黑色情侶裝。他笑說張蘭母子竟不知避嫌，還拍攝抖音影片，立刻被網友抓包；礙於汪小菲是已婚身分，母子不能承認緋聞，怕影響剛起步的「麻六記」餐廳和直播事業，只好祭出律師函警告；汪小菲擔憂新戀情被發現，將「愛巢」從戒備森嚴的北京萬國府豪宅，改搬到大悅城的新住處。





▲葛斯齊喊話巫啟賢，要他出面證實是否見過張穎穎。（圖／翻攝《新聞大白話》YouTube）

而張穎穎在群組對話，怒罵汪小菲「壞了我身體壞了我的心」，似乎受了委屈。葛斯齊對此爆出大八卦，透露媒體同業告知，張穎穎在交往期間曾懷孕，到北京和睦家醫院做了流產手術，墮胎後汪小菲10月又帶她去上海找巫啟賢、張信哲，滿足其想見偶像的心願，3人合照就是由張穎穎掌鏡，他對著鏡頭喊話要巫啟賢出面證明是否有此事，更斬釘截鐵預告本週還會有汪小菲新戀情的證據陸續曝光。



