《月老》票房衝破2.24億　加碼放送趣味幕後花絮

《月老》在上週飆破2億票房之後，在寒冷的聖誕假期累積已破2.24億台幣的成績。九把刀說：「自己拍《月老》到後期，戲越來越重，大家卻越玩越開！」所以殺青前一週，他跟四位主要演員柯震東、宋芸樺、王淨和馬志翔說，每天收工前最後一場戲的最後一顆鏡頭，只要九把刀當機立斷那一次表演可以過關，他會喊對方的名字，而不是喊卡！那位演員不管再累、再崩潰、哭得再慘都要自己宣布：「大家可以回家了！」這個從港片《力王》的梗相當有趣，而劇組開心收工也就是靠著每位演員的完美演出
記者臺孝婷/綜合報導
2021-12-27 18:18:22
《月老》出品公司麻吉砥加決定好康大放送，加碼製作三款主角版個人海報，為慶祝影迷跟《月老》一起跨過2021年將從12月31日開始在各大影城購票贈送。在《月老》許多的劇照中，導演私藏了許多在戲中飾演Pinky的王淨的表情包，這次也公開大放送，因此影迷粉絲有福了，不僅有機會獲得三款海報任一張之外，也隨機附上一組四格Pinky表情包貼紙。
《月老》劇情描述遭雷擊的阿綸（柯震東 飾）來到陰間，生前所有的記憶歸零。他必須做出選擇：投胎轉世或是擔任神職？阿綸決定成為月老新鮮人，他與個性爆衝粉紅女Pinky（王淨 飾）搭檔，來到人間執行任務，當阿綸遇見狗狗阿魯以及主人小咪時，他前世的記憶都回來了，小咪（宋芸樺 飾）就是他生前的摯愛。阿綸希望能幫助陽間的小咪尋得新的姻緣，但每一條綁在小咪手上的紅線竟然都被燒毀！原來有些事，一萬年也不會變。同一時間從陰間逃到人間的鬼頭成（馬志翔 飾），展開腥風血雨的復仇行動，當阿綸還在為小咪綁不上紅線雀躍時，鬼頭成卻將小咪視為下一個要毀滅的目標。