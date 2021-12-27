不敵疫情？藝人Apple、夏和熙咖啡廳 不到一年短命收攤
藝人加持也不敵疫情？Apple、夏和熙與友人們一起投資的「幸奮劑」咖啡廳，於捷運南京三民站開設實體店面，未料短短不到一年，日前10月底已悄悄在IG上宣布暫停實體店面，將轉為線上商品服務。日前Apple受訪曾透露，創業不到一個月，就發現錯估茶葉成本的失誤，不知是否埋下收攤的危機？
記者蕭涵云/台北報導
2021-12-27 17:25:40
幸奮劑官方IG於10月29日公布收攤的消息，「蹲著身子，是為了跳的更高。謝謝從開店以來就一直陪伴我們的朋友們，受疫情影響，我們將於10/30之後暫停實體店面的營業，但我們會繼續提供線上商品服務」。
並強調「我們不會停下腳步，會繼續用更多不同的形式，分享好喝的咖啡給您」，連至幸奮劑蝦皮賣場，目前架上僅有耳掛咖啡包、咖啡熟豆等少數商品。據聞，幸奮劑剛開幕雖靠著Apple、夏和熙兩人的好人緣，獲得不錯業績，但營運初期便出現錯估茶葉成本的失誤，又遇上再度爆發的疫情，讓業績慘跌，苦撐數月後仍黯然收攤。
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