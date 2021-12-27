區公所現勘千坪莊園 顏寬恒母碎念媒體：有時候剛好就好
中二立委補選，候選人顏寬恒住家的千坪莊園引發爭議，區公所人員上午進入拍照，後續將交由市府都發局查報。顏母疑不滿媒體一早守候家門口，忍不住碎念：「這有什麼好看的？剛好就好。」對手林靜儀則喊話台中市長盧秀燕，莫繼續以拖待變：「不要害市府同仁！讓公務人員觸犯廢弛職務罪。」
記者顏幸如/台中報導
2021-12-27 17:42:09｜2021-12-27 17:44:23
位於沙鹿、龍井交界的千坪莊園，據了解由顏清標大房黃美貴、獨子顏寬恒等兒孫4代居住。前台中市新聞局長卓冠廷和綠營立委接連爆料，指莊園疑似二次加工違建、佔有保護區。媒體得知區公所今（27日）將前往查報，一早就守候在外，見顏寬恒母親黃美貴抱著一籃換洗衣物接近，隔著大門問她是否收到勘查的消息？黃美貴不太高興地回稱沒聽說，還反問：「這有什麼好看的？記者我知道你們的那個（工作），但是有時候剛好就好。」便轉身離去。
近中午，2名沙鹿區公所農業及建設科人員出現，表示區公所接受都發局委託進行違章查報，今天只是單純拍攝現況照片、上傳內部系統，至於是否有違章，後續由都發局派員實際勘查。
下午顏寬恒在記者會被問及龍井莊園，他說：「建築物當初委託專業建築師及評鑑單位，按照法律規範申辦，是不是有違章不是寬恒說了算、不是媒體說了算，也不是民進黨說了算，都按照專業的、主管機關核定、做一個釐清。」
媒體問他南屯「817招待所」拆除進度，他說：「寬恒再次重申，永春東三路房產不是寬恒的，侵占國有地的補償金已經繳納、正配合專業工班和市府監督進行拆除作業，後續是否可承租，都按照法律規範合法辦理。」
對手林靜儀則批評，顏家的違法事實，地方民眾多少有耳聞，「如果行得正坐得穩沒有違建，就把資料拿給大家看，身為立法委員應該要有更高的道德標準，不要怪東怪西。」對於區公所人員只是拍照、看一下就走，她呼籲市長盧秀燕：「不要害市府同仁！想拖到補選完再說，公務人員若沒處理違法事實，就是廢弛職務，難道對手當選了，所有違建就可以合法了嗎？」