國泰金估明年Q1景氣穩定擴張　經濟氣候由「朗」轉「晴」

我是廣告 請繼續往下閱讀
2021年與2022年經濟成長率分別上調至6.1%及3.9%，預期2022年景氣穩定復甦：儘管疫情不確定性仍存，惟鑑於主計總處上修2019年與2020年經濟成長率數據，且內需消費與外需出口數字強勁，團隊調高2021年台灣經濟成長率預測值至6.1% (原為5.6%)。
展望2022年，基期墊高將限制明年經濟成長動能，然得益於內需消費明顯改善，以及外需出口有撐，整體景氣將呈現「外溫內熱」的局面，團隊預測2022年台灣經濟成長率將為3.9% (原為3.5%)，研判全年成長率有80%的機率落在2.9-4.9%之間 (原為2.5-4.5%)。
而隨著疫苗覆蓋率持續提高，內需消費有望隨疫情趨穩而有所反彈，整體景氣有望穩定擴張。團隊評估，2022年1-3月台灣經濟氣候將由象徵景氣穩定之「朗」，轉為象徵景氣擴張之「晴」，出現「晴」、「朗」的機率將在40%以上。
團隊指出，過去三個月，Omicron變種病毒現世、通膨壓力上升與部份央行政策轉鷹，使得國際股市波動加劇，主要地區金融情勢指數寬鬆程度大幅縮減。團隊研判：Fed調整明年升息預估後，台灣央行釋放更清楚的升息意向，明年調升政策利率的可能性提高。近期Omicron變種病毒蔓延，後續影響仍待觀察。
展望2022年第一季，台灣央行按兵不動，但Fed等國外央行持續朝貨幣政策正常化邁進，股匯市波動幅度可能加大。團隊評估，金融情勢指數將落在「趨向寬鬆」與「穩定」區間，呈現穩中略緊的局面。
至於影響2022年經濟成長與金融情勢的主要因素包括(1) COVID-19變種病毒風險、疫苗/口服藥物進程與台灣疫情發展；(2)全球供應鏈調整與產業復甦不均衡，加上供應鏈瓶頸增添通膨隱憂，加深經濟前景不確定性；(3)主要國家央行為因應通膨風險，加速縮減寬鬆政策；(4)美中爭端與國際地緣政治的不確定性；(5)本土疫情控制得宜，台廠營運和供應相對穩定，消費持續強勁；(6)國際景氣穩定復甦、新興科技應用需求持續，有利出口。