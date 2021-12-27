HBL／「輸」不過三！錦和開胡 明戰東山搶8強最後門票
首度挑戰HBL甲級的錦和高中，一路推進隊史最佳紀錄來到12強複賽，但菜鳥要繳的學費可不少，吞下5連敗後今(27)日外卡首戰以76:55擊敗宜蘭高中終於開胡，明日要和東山高中爭取分組最後一張8強門票，錦和教頭張立杰盼「輸」不過三。
記者鍾東穎/高雄報導
2021-12-27 18:35:14
錦和首闖8強就遇到HBL史上首次「四山」同組衛冕軍泰山高中、南山高中、松山高中和東山高中合體，堪稱死亡之組，不過張立杰反倒認為，待在這組能策略性彌補身高劣勢，遙望另一組能仁家商有「坦克」史魯齊、高苑工商、光復高中都有2百米長人也很難打。
錦和原先設定全力奪下首戰對上松山的比賽，全隊卯足全力緊咬落後，可惜最終氣力放盡以13分之差落敗，後幾戰分數被拉開後就讓主力們輪番休息，準備搶外卡門票，「連敗是預期內，主要每一場還是做好自己的調整。」
今天外卡戰對上宜中，錦和首節就攻下30:12拉開領先，之後一路揚長而去，張立杰認為甲、乙組球員差別在於心態，乙組球員心態不夠健全，等到最後才要拚，但也還好重要的一戰有拿下，才保有8強希望。
明日最終戰交手東山，兩隊自預賽開始兩階段都分在同組，張立杰希望不要輸第3次，「事不過三，算是蠻熟的對手，針對幾名球員防守，他們多休一天不見得比較好調整。」
今天攻下錦和最高15分，外帶8籃板5助攻的李祐哲坦言，甲級強度真的比較高，從沒想過打了三年能挑戰甲組，明日也會拚盡全力爭取8強門票。