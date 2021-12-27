「玩米煮藝」電鍋飯料理競賽 5件作品獲金牌料理王

農委會農糧署為鼓勵國人在家用餐，養成以米為主的飲食習慣，舉辦「玩米煮藝一鍋搞定-電鍋飯料理」競賽，共有86組參賽，經專家評審及網路票選後，由高麗菜炊飯、南瓜小魚干紅蔥頭炊飯、強強聯手之雙色芋泥米糕、香腸栗子炊飯、麻油松阪豬炊飯等5件作品，奪得金牌料理王，相關食譜將於111年元月發表於農糧署官網。





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農糧署表示，此次競賽以1名家長搭配1名孩童為參賽條件，採用國產米為主原料，搭配在地食材，以輕鬆製作、一鍋到底的概念共同完成電鍋飯料理。前後僅一個月，吸引86組廚藝高手報名參賽。經美食及廚藝專家初評及網路票選，第一波選出前20名晉級全國決賽。據了解，網路票選總投票數超過20萬票，迴響熱烈。





▲獲金牌料理王獎的作品之一，香腸栗子炊飯，運用台灣在地食材，激盪創意，做出美味好料理。（圖／農糧署提供）

日昨進行全國決賽，現場包括父子檔、母女檔，也有嬤孫組，熱鬧滾滾。有參賽者將傳統高麗菜飯加入不同配料變化新口味，或以栗子、雞肉及日式鰹魚醬油烹煮和風炊飯，也有採用薑黃調味製成南洋風味什錦飯，或是以馬告呈現道地原民風，及義式手法製成的燉飯料理，各組無不盡展廚藝搶勝。





根據規定，所有參賽選手需在限時90分鐘內，利用電鍋、國產米及其他食材作出一道道創意料理。在專業評審團試吃評分後，選出金牌料理王、美味大師及創意達人等獎項。其中金牌料理王由高麗菜炊飯、南瓜小魚干紅蔥頭炊飯、強強聯手之雙色芋泥米糕、香腸栗子炊飯、麻油松阪豬炊飯等5件作品奪得。評審總結，得獎作品完美掌握國產米Q彈美味，透過巧手展現出電鍋飯的方便性與好滋味，獲獎實至名歸。





電鍋飯料理競賽得獎作品不藏私，相關食譜將於111年元月起發表於農糧署官網（http://www.afa.gov.tw）及「臺灣米好讚」網頁(https://taiwanrice.tw/index.php)，再忙碌的上班族或黃金單身貴族，只要照著食譜，將國產米與其他食材及調味料準備好，放入電鍋中按下煮飯鍵，不用擔心火候掌控，不用害怕手藝不好，簡簡單單就可以烹調出暖心又暖胃的米飯料理。















