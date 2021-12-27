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長年於大專院校擔任教職的諮商心理師全聯會常務理事胡延薇表示，大部分青少年因仍在生涯探索階段，在家中有父母、校園中有老師、社會中有長輩，相較之下較無掌控權，而線上社交軟體讓學生可以掌握談話主控權，包含隨時可下線、已讀不回，聊得不順心隨時可以離開，因此對學生來說有相當程度的吸引力。
但在校園內，人與人之間不可能不實際接觸，胡延薇指出，教育部在高等教育深耕計畫有提到，希望藉由團體合作、施辦畢業展等方式提升學生軟實力，所以現在校方多將畢業展定為必修科目，老師也會在課堂內安排分組報告，增加學生合作機會。
而面對面對談或團體合作，需要完整言語表達及解決衝突的能力，且多在發言當下可感受到受眾的肯定或否定。胡延薇分享，在實際觀察之下，多數學生對於在分組報告中折衝協調感到痛苦， 包含合作對象之間的磨合，及成果無法完全呈現個人想法，都讓學生感到排斥，因此，如何讓學生在習慣線上社交的同時，磨練團隊合作並在利己和利他之中找到平衡，是老師面臨極大的課題。
線上社交步調快 減少大腦學習表達的機會
線上社交是否可能影響言語表達能力？胡延薇說：「並非無可能。」因各式各樣的貼圖與表情符號雖提供了快速、圖像化的表達，但這些貼圖並無法適用所有情況、所有對談，有時使用者僅是挑選與自己想表達的意涵「類似」之圖像，進而有可能使「精確表達」的能力下降。
不僅貼圖加速溝通，通常在線上社交的對談也較趨向簡短、簡單，比較容易出現語句沒頭沒尾的現象。尤其對於學生來說，習慣如此快速的對談步調之後，可能會減少大腦學習表達的機會，包含詞彙、語句、文意表達。
短暫脫離真實世界 戴著面具同時產生不信任
另外胡延薇也補充，線上社交對學生而言影響並不僅止於溝通，自己曾在課堂上詢問學生，現在拍一張照片可以不經修圖直接上傳的舉手，結果比例比想像中少得多。
因為網路社群不需面對面接觸，在上面呈現的自己可以是「想要的樣子」而非「真實的樣子」。決定撰寫哪些文字、上傳哪些照片，甚至個人資訊、家庭背景，就算是假的也無所謂，就像戴著面具一樣，胡延薇提醒，此現象可能造成學生在心理上產生「多疑」傾向，因為說謊變得容易，也間接發展成對他人的不信任。
科技發展日新月異 家長需多加關注孩子成長
科技造成的轉變不只影響生活，教育方式也需配合調整，但有時規範與大環境跟不上科技發展的速度，因此，家長若能付出更多關懷，多加關注孩子身、心理上的變化，或能及早發現問題，及時解決，讓孩子在發展階段能培養正確處事態度，才能有效幫助未來銜接社會生活。
資料來源：健康醫療網 線上聊天超方便？貼圖萬用？ 小心影響青少年表達
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