我是廣告 請繼續往下閱讀
良性肌瘤若症狀影響生活 需適時接受手術改善
良性子宮肌瘤什麼時候需要動手術？詹家豪醫師說明，子宮肌瘤症狀會隨肌瘤大小與位置而異，如肌瘤太大往後壓迫到腸子，會造成腹脹、腹痛等現象；若往前方壓迫到膀胱，則容易出現頻尿問題；萬一長在子宮內膜，就可能造成出血及懷孕困難。初期主要針對症狀治療，若藥物治療失敗或成效不彰即需考慮進一步施作手術治療。
詹家豪醫師表示，子宮肌瘤手術方式可分為傳統手術及微創手術，如肌瘤過大，目前仍以傳統手術為主；微創手術部分，在達文西手術出現前，多用腹腔鏡施作，但要花大量時間切除及縫合，手術時間較長，也會造成醫師的負擔。達文西手術出現後，因其機械手臂有仿真人手腕特性，所以精準度、精細度較腹腔鏡為佳，縫合速度也相對快，對極需縫合技巧的子宮肌瘤手術來說，可有效縮短手術時間。另外，達文西操作時左右視覺影像互相獨立，與人眼看物體原理相同，最後在腦中合成3D影像，因此手術視野有立體感，與腹腔鏡平面、2D的影像畫面相比，對醫師而言，更容易藉由景深判斷距離。
▲新竹馬偕紀念醫院婦產科主治醫師詹家豪
惡性子宮肌瘤 藥物反應不佳恐需子宮全切除
良性子宮肌瘤發生率極高，但也有極少部分患者的肌瘤屬惡性。臺北市立聯合醫院仁愛院區婦產科主治醫師林季瑤指出，惡性肌瘤患者若沒有特殊需求，基本上不論確診期別，都會建議子宮全切除，因藥物治療效果不佳，僅少部分化療藥有反應，其他包含放射線治療、賀爾蒙療法皆對惡性肌瘤起不了太大作用。其實不僅是惡性肌瘤，甚至腺瘤、子宮脫垂等狀況，都有機會需要使用子宮切除手術來處理。
子宮全切除也能微創？ 傷口小，較不易留疤
而子宮全切除手術選擇也不少，林季瑤醫師說，從最傳統的剖腹、陰道術式，再來腹腔鏡到現在最新的達文西手術，皆可以施作。如患者條件許可，使用腹腔鏡及達文西等微創手術施作，可將傷口範圍縮小，患者恢復期也能隨之縮短。
林季瑤醫師也補充，婦產科治療特性就是較為「客製化」，因根據患者的年齡及其生育需求，都會有不同的手術方式可選擇，因此在診間都會儘量向患者詳細述說各手術的優缺點，從旁提供建議來讓患者作選擇。
▲臺北市立聯合醫院仁愛院區婦產科主治醫師林季瑤
無症狀但有可能影響外型 有需求可多尋求醫師專業協助
子宮肌瘤患者有極大部分無症狀，臨床上也常見到有人是因小腹微凸，以為是中年發福，來檢查才發現是子宮肌瘤已大到足以讓身形出現變化。因此，手術治療不見得是要出現身體不適才需要，如患者感覺疾病表徵現象影響到生活，也可與主治醫師討論是否可施作手術切除。
資料來源：健康醫療網 良性肌瘤也可能影響生育 達文西手術「留子宮」不留疤
健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊