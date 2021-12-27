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良性肌瘤也可能影響生育　達文西手術「留子宮」不留疤

良性肌瘤也可能影響生育　達文西手術「留子宮」不留疤
良性肌瘤也可能影響生育　達文西手術「留子宮」不留疤

健康醫療網

2021-12-27 18:31:00

【健康醫療網／記者賴欣平報導】子宮肌瘤為最常見之婦科疾病，據統計，約有近1/3女性有肌瘤問題，雖多數患者無臨床症狀，但也有些會伴隨月經血量大、經痛等問題。經痛雖聽起來稀鬆平常，但疼痛程度可輕可重，還可能痛到全身無力，而若是肌瘤位置位於子宮腔內，甚至可能影響生育。

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新竹馬偕紀念醫院婦產科主治醫師詹家豪分享，曾有一名女性多發性子宮肌瘤患者，長年受該病所擾，希望能藉由手術協助改善，但因剛結婚仍有生育需求，經討論後選擇用達文西手術將子宮肌瘤全切除，縫合過程相當順利，術後半年也成功受孕，剖腹生產時再檢查，發現子宮傷口恢復非常良好，完全無沾黏情形。

良性肌瘤若症狀影響生活　需適時接受手術改善

良性子宮肌瘤什麼時候需要動手術？詹家豪醫師說明，子宮肌瘤症狀會隨肌瘤大小與位置而異，如肌瘤太大往後壓迫到腸子，會造成腹脹、腹痛等現象；若往前方壓迫到膀胱，則容易出現頻尿問題；萬一長在子宮內膜，就可能造成出血及懷孕困難。初期主要針對症狀治療，若藥物治療失敗或成效不彰即需考慮進一步施作手術治療。

詹家豪醫師表示，子宮肌瘤手術方式可分為傳統手術及微創手術，如肌瘤過大，目前仍以傳統手術為主；微創手術部分，在達文西手術出現前，多用腹腔鏡施作，但要花大量時間切除及縫合，手術時間較長，也會造成醫師的負擔。達文西手術出現後，因其機械手臂有仿真人手腕特性，所以精準度、精細度較腹腔鏡為佳，縫合速度也相對快，對極需縫合技巧的子宮肌瘤手術來說，可有效縮短手術時間。另外，達文西操作時左右視覺影像互相獨立，與人眼看物體原理相同，最後在腦中合成3D影像，因此手術視野有立體感，與腹腔鏡平面、2D的影像畫面相比，對醫師而言，更容易藉由景深判斷距離。

▲新竹馬偕紀念醫院婦產科主治醫師詹家豪

惡性子宮肌瘤　藥物反應不佳恐需子宮全切除

良性子宮肌瘤發生率極高，但也有極少部分患者的肌瘤屬惡性。臺北市立聯合醫院仁愛院區婦產科主治醫師林季瑤指出，惡性肌瘤患者若沒有特殊需求，基本上不論確診期別，都會建議子宮全切除，因藥物治療效果不佳，僅少部分化療藥有反應，其他包含放射線治療、賀爾蒙療法皆對惡性肌瘤起不了太大作用。其實不僅是惡性肌瘤，甚至腺瘤、子宮脫垂等狀況，都有機會需要使用子宮切除手術來處理。

子宮全切除也能微創？　傷口小，較不易留疤

而子宮全切除手術選擇也不少，林季瑤醫師說，從最傳統的剖腹、陰道術式，再來腹腔鏡到現在最新的達文西手術，皆可以施作。如患者條件許可，使用腹腔鏡及達文西等微創手術施作，可將傷口範圍縮小，患者恢復期也能隨之縮短。

林季瑤醫師也補充，婦產科治療特性就是較為「客製化」，因根據患者的年齡及其生育需求，都會有不同的手術方式可選擇，因此在診間都會儘量向患者詳細述說各手術的優缺點，從旁提供建議來讓患者作選擇。

▲臺北市立聯合醫院仁愛院區婦產科主治醫師林季瑤

無症狀但有可能影響外型　有需求可多尋求醫師專業協助

子宮肌瘤患者有極大部分無症狀，臨床上也常見到有人是因小腹微凸，以為是中年發福，來檢查才發現是子宮肌瘤已大到足以讓身形出現變化。因此，手術治療不見得是要出現身體不適才需要，如患者感覺疾病表徵現象影響到生活，也可與主治醫師討論是否可施作手術切除。



資料來源：健康醫療網 良性肌瘤也可能影響生育　達文西手術「留子宮」不留疤

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