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杜絕C肝 45至79歲民眾終身一次免費篩檢
衛生福利部統計，每年慢性肝病、肝硬化與肝癌奪走約1萬3千人命，尤其雲林縣，肝癌更高居癌症死因首位。衛福部國健署長吳昭軍曾經擔任雲林縣衛生局長、雲林縣診所協會理事長。在雲林深耕多年的他，即使到了中央仍心繫家鄉，昨（26）日特地參與110年雲林縣根除C肝宣誓大會，期盼與醫院、基層診所攜手提升雲林縣民的篩檢率、治療率。
吳昭軍署長表示，全力支持國家衛生政策，邁向2025年根除C肝的目標。國健署去年9月28日放寬B、C肝篩檢條件，45至79歲民眾及40至75歲原住民，擁有終身免費篩檢一次的機會。只要到有提供成人預防保健檢查的醫療院所，不論是基層診所、醫院、衛生所皆可檢驗，實為人民福祉。尤其罹患糖尿病、腎臟病、心血管疾病等民眾，更是C肝的高危險群。研究顯示，C肝患者中有74%合併上述疾病 ，因此更務必前往篩檢。
提升轉介率與治療率 防疫、治療C肝兩不誤
若檢驗發現C肝也無須擔心，健保署已給付多款全口服新藥，20萬治療費用全由政府埋單。與十年前的干擾素的傳統治療相比，不但副作用低、安全性高，治癒效果更高達98％至99％，且療程僅需2至3個月，可減少患者往返醫療院所的次數，並減輕金錢與心理上的負擔。
雲林縣衛生局長曾春美表示，縣府自108年啟動精準式C肝篩檢計畫，精準鎖定高風險族群進行篩檢，再加上國健署放寬B、C型肝炎免費篩檢條件，已明顯提升雲林縣整體篩檢涵蓋率，期望迎向下一個C肝根除階段──增加患者轉介率與治療率。透過基層診所跨科別互助合作，方便民眾就近篩檢，並協助轉介周邊肝膽腸胃科診所治療，提升就醫的可近性與方便性，省下前往大醫院的車程與候診時間，希望藉此扭轉雲林縣C肝的盛行率。
近期疫情爆發，患者最擔憂的就是罹患C肝能不能施打新冠肺炎疫苗等相關問題。曾春美局長指出，不但沒有影響，甚至亦可以在治療C肝期間，同時接種新冠肺炎疫苗，因為兩者間無交互作用，因此防疫與治療C肝並不會相牴觸。她更強調，若同時感染新冠肺炎，C肝患者重症風險大增，肝硬化患者死亡率更高出一般民眾。她鼓勵患者積極治療C肝，尤其在嚴峻的新冠肺炎疫情下，更要保護好自己。
雲林縣醫療基層總動員 齊心實現2025年根除C肝目標
雲林縣診所協會理事長葉雲宇說明，C肝症狀不明顯容易被忽視。然而若不及早治療，25%患者將演變為肝硬化。20位肝硬化患者中，就有1人惡化為肝癌。目前社區中尚有許多患者不知已感染C肝，或是知道但未接受治療。雲林縣190間醫療院所協力提供篩檢服務，21間醫療院所助力患者治療，希望能藉由雲林縣C型肝炎微根除計畫活絡醫療基層，一起為雲林縣民健康努力。
資料來源：健康醫療網 Ｃ肝患者染新冠肺炎重症風險大增！？雲林縣精準篩檢 積極完治
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