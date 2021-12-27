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- 起床方面：「慢、熱、起、穿、行」的行為後，安心踏實的下床活動。
- 飲食方面：選擇溫熱的食物或飲品，注意食用時的安全溫度勿超過攝氏65度。另，喝酒以暖身是NG行為，因為酒精讓皮膚的微血管擴張，而感到身體熱熱的錯覺，但其實血液是離開身體器官後，反而造成身體內部的中心體溫下降，尤其在外喝酒宿醉反而會更危險。
- 運動方面：外出運動時，除了一樣要戴口罩外，從頭到腳的身體保暖不可少，避免外出時溫差大，產生心臟及血管瞬間的收縮，造成梗塞或中風等的風險增加；運動前，充分的「熱身運動」，千萬別輕忽暖身運動的重要性，適當補充水份，若有身體不適現象，應立即減緩或停止運動，甚至尋求旁人的協助。
- 服藥方面：有三高(血壓、血脂、血糖)、心血管疾病的患者，不因為天冷、節慶或家人團聚的歡愉氣氛下，任意停止規律服藥或減少藥量。
- 血壓方面：定期量測血壓，維持722(測量7天、每天2次、每次量2遍)原則，並記錄自我血壓的變化。
- 睡眠方面：充足的睡眠時間，讓身體充分的休息，若需半夜起床上廁所，添加衣物是必要的動作。
又接近一年24節氣的尾聲，國民健康署提醒，長者、慢性疾病患者要有適當禦寒保暖措施外，還要注意不定時且未知的心血管疾病急性發作，如發現自己或親友出現胸悶、胸痛、心悸、呼吸困難、噁心、冒冷汗、頭暈或暈厥，更年期女性則可能出現氣喘、背痛等非典型症狀等心臟病症狀，或是發生臉歪手垂大舌頭等「FAST」中風徵兆，應儘快撥打119就醫，減少死亡及病後殘留嚴重失能的情形，增加復原的機會。
資料來源：健康醫療網 氣溫急降！防引爆心血管疾病 國健署6個小叮嚀
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