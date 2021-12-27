周予天曾是游泳校隊 粿粿被問「有無驗收身材」臉紅了
唱作歌手周予天（Alex）推出最新專輯及寫真集《IDoL》，主演電影《一杯熱奶茶的等待》也同時上映，成為演藝圈蠟燭三頭燒的「三棲蛙人」，成績更上層樓。昨（26日）前往西門誠品舉辦快閃簽書會，《全明星運動會》戰友粿粿也秘密前來「快閃」力挺，她特別來給周予天送上好運，讓Alex感動大喊：「謝謝粿粿，我要沾滿妳的喜氣！」
記者臺孝婷/綜合報導
2021-12-27 18:38:15
粿粿說到周予天滿嘴都是稱讚，但被問到第一印象，她笑說：「當時覺得他是個自閉的大人，獨自在角落玩沙、做自己的事，好像在耍酷。」遭周予天當場否認，但她又說分隊後開始熟起來，覺得周予天非常可愛，根本是個令人疼愛的「大baby」，是隊上的團欺和團寵，周予天自爆：「你們對我是百分之九十的團欺，只有百分之十是團寵！」粿粿讚周予天：「他為寫真集做很多努力，一直持續忌口和健身，拍出這麼養眼的寫真，讓大家噴鼻血！」被問到是否有「驗收」過他的body，粿粿說：「沒有～除非游泳項目，不然平常沒機會看到男隊員的身材。」
周予天開心在《全明星運動會》結交到一群好朋友，粿粿說他很重朋友，曾經不只一次到《全明星觀察中》探班，為了爭取留下來過夜，第二次來時還小試身手，帶牛排來煎給大家吃，被問好吃嗎？粿粿大大點頭，周予天則表示還可以更好，「因為在宜蘭，考量到食安，所以當天帶去的是冷凍肉。」表示如果是冷藏肉，會更加美味！此外，曾多年在美國求學的周予天，對寒流相對免疫，他在波士頓的山上求學，冬天都是零下十幾度，身為游泳校隊的他，冬天一樣要訓練，雖然泳池在室內很溫暖，但他笑說更衣室李比較冷，「尤其是洗完頭後，我們會順手抓一下頭，一走出浴室，瞬間一秒固定成形。」