台南東區新亮點 平實營區二期公辦都更招商成功

台南市都發局今（ 27 ）日舉行「東區平實營改土地都更簽約儀式」，台南市長黃偉哲與招商得標公司達麗建設董事長謝志長雙方簽訂合約。

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黃偉哲指出，台南市政府積極配合中央推動營改土地資產活化，市府透過都市更新容積獎勵的方式取得至少 120 戶社會住宅，預計 112 年動工， 116 年完工，總計可為市庫節省公帑支出約 20 億元經費。除建構平實營區優質居住空間外亦提供青年及弱勢族群可負擔的住宅單元，落實「希望家園」的施政理念。

達麗建設董事長謝志長表示，從事房地產 30 幾年，這次榮幸有機會跟台南市政府結緣，因為母親是台南人，因此他對台南特別有感情也覺得很親切。他第一次看到平實基地就覺得很有吸引力，並且對於能在台南市建設發展過程中參與也是一個榮耀，因此會特別用心規劃並配合當地改善整個環境都市更新，當成整個營建的目標。謝志長進一步說明，他一定會努力加緊腳步，希望能提前完工，不需等到 116 年就能讓更多台南市民享受更好的居住空間，朝向地標型的建築來完成，變成台南市東區的住宅亮點，這也是他的使命。

都發局長莊德樑表示，平實營區第二期都更案之基地位於後甲二路、後甲三街、平實二街與平實六街所圍之住宅區，土地面積約為 2.4 公頃，左鄰中央百米景觀公園 ( 平實公園 ) ，周邊有南紡夢時代及國賓商圈，距離大灣交流道僅 10 分鐘車程距離，未來尚有平實轉運站設立於中華東路、小東路口。本次公辦都更案預計規劃 16-24 層大樓，近 940 個住宅單元，並將申請綠建築銀級，搭配整體生活、休閒、商業、交通機能完善的環境，將建構具有優良生活品質的景觀住宅，奠定該區成為東台南副都心的基礎。

▲平實營區第二期預計規劃16-24層大樓，近940個住宅單元（圖／台南市都發局提供）