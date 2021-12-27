合庫率公股之先喊加薪4%　平均加薪幅度達6.6％

合庫近幾年獲利節節高升，截至今年11月底自結累計稅後淨利達172.36億元，較去年同期大幅成長27.49％。而合庫率公股之先，將自2022年1月1日起為員工調薪4%，再加計年度考績晉薪，平均加薪幅度達6.6％以上，羨煞許多上班族。

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合庫今年11月底自結累計稅後淨利達172.36億元，年增27.49％，有了好業績，選擇回饋給員工，合庫在員工福利方面，近年來不斷地打造幸福企業的根基與支柱。而業績亮眼的表現也反應在股價上，尤其是近年來流行的存股理財，合庫金一直都是民眾喜歡長期持有的成分股。

合庫去年度起開辦員工持股信託，每月相對提撥1,000元認股資金給員工，這項福利相當於加薪平均幅度約1.55％，員工得以透過規律小額儲蓄，與公司共享經營績效。

在其他員工福利部分，如近期為配合國內觀光業振興方案，合庫不僅提供國內員工「五星級飯店」住宿券及旅遊刷卡金補助，另因應疫情變化，為國內全體員工投保防疫及疫苗接種險，並實施優於法令及同業的防疫照顧假、疫苗接種假、疫苗接種補助及篩檢費用補助等多項配套措施。