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顏寬恒發表公托政見　林靜儀打臉：公保地遊戲區何時還？

▲顏寬恒提出數據，指台中市推動公托公幼成效名列前矛。（圖／顏寬恒競選總部提供，2021.12.27）
▲顏寬恒提出數據，指台中市推動公托公幼成效名列前矛。（圖／顏寬恒競選總部提供，2021.12.27）

記者顏幸如/台中報導

2021-12-27 19:11:42｜2021-12-27 19:12:36

中二立委補選國民黨候選人顏寬恒今發表第一項政見，承諾提高公幼托數量、力拼公私比例平衡、減輕年輕父母壓力。對手林靜儀卻打臉，指別人準備資料讓顏講，他卻沒充份理解，導致前後矛盾，還問他：「公保地幼兒遊戲區何時還給大家？」

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顏寬恒在本次選舉提出政策三箭，今（27日）說明其中一箭「公托公幼政策」，他提出中二選區公私收托比相關數據，表示台中市政府成效全國名列前矛，目前公私托比例3：7。他表示未來若順利當選，將落實提高公托公幼數量，讓年輕爸媽不用離家很遠將孩子送托。
▲白喬茵以媽媽的身份提到，幼兒送私托對一般家庭造成極大負擔。（圖／顏寬恒競選總部提供，2021.12.27）

▲白喬茵以媽媽的身份提到，幼兒送私托對一般家庭造成極大負擔。（圖／顏寬恒競選總部提供，2021.12.27）
競選總部發言人白喬茵以媽媽的身份提到，幼兒送私托每月平均花費1.6萬元，佔家庭所得比20%，公托費用減為10%，因此每年3到6月新生抽籤期都是新手父母的戰場。

顏寬恒說，公托公幼不足關鍵點之一在場地難覓，未來當選將配合市府盤點適合場地與公共空間、向中央爭取專案補助新建處所。他認為公托應優先考慮服務較多民眾，而非犧牲總收托人數交換少數孩童服務品質，因此不贊成調降師生比，且教保人員錢少事繁責任重，薪資應調漲增加從業誘因。

▲顏寬恒指中二選區還有2個行政區沒有公托。（圖／顏寬恒競選總部提供，2021.12.27）
▲顏寬恒指中二選區還有2個行政區沒有公托。（圖／顏寬恒競選總部提供，2021.12.27）
對手林靜儀則批評顏寬恒的公托主張，「有人準備資料讓他講，他就得充份理解政策，是要品質還是數量？先下修師生比還是先廣設公托？就像之前反對三接，又要台中有乾淨空氣一樣，從頭到尾都矛盾。」她指出民進黨2016開始推動長照及幼托政策，一向主張活化地方公共及閒置空間，重點在市府願不願意一起協助讓長幼共用。

對於顏寬恒批評她只會執行蔡英文總統的意志，林靜儀說上一屆立委任內，中央提出前瞻預算，其中「育兒百寶箱」是錯誤政策，「我第一個提出質詢，好幾個國民黨委員跟進要求刪除，但不包括當時的顏委員。」她並喊話顏寬恒，「如果你真覺得公幼公托非常重要，請問公保地幼兒遊戲區何時要還給大家？」

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