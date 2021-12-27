顏寬恒發表公托政見　林靜儀打臉：公保地遊戲區何時還？

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競選總部發言人白喬茵以媽媽的身份提到，幼兒送私托每月平均花費1.6萬元，佔家庭所得比20%，公托費用減為10%，因此每年3到6月新生抽籤期都是新手父母的戰場。
顏寬恒說，公托公幼不足關鍵點之一在場地難覓，未來當選將配合市府盤點適合場地與公共空間、向中央爭取專案補助新建處所。他認為公托應優先考慮服務較多民眾，而非犧牲總收托人數交換少數孩童服務品質，因此不贊成調降師生比，且教保人員錢少事繁責任重，薪資應調漲增加從業誘因。
對手林靜儀則批評顏寬恒的公托主張，「有人準備資料讓他講，他就得充份理解政策，是要品質還是數量？先下修師生比還是先廣設公托？就像之前反對三接，又要台中有乾淨空氣一樣，從頭到尾都矛盾。」她指出民進黨2016開始推動長照及幼托政策，一向主張活化地方公共及閒置空間，重點在市府願不願意一起協助讓長幼共用。
對於顏寬恒批評她只會執行蔡英文總統的意志，林靜儀說上一屆立委任內，中央提出前瞻預算，其中「育兒百寶箱」是錯誤政策，「我第一個提出質詢，好幾個國民黨委員跟進要求刪除，但不包括當時的顏委員。」她並喊話顏寬恒，「如果你真覺得公幼公托非常重要，請問公保地幼兒遊戲區何時要還給大家？」