搶攻年貨商機 寬心園攜手吳寶春推奶素聯名禮盒

搶攻春節伴手禮商機，台灣第一蔬食品牌寬心園，再次攜手世界冠軍麵包師傅吳寶春，為虎年春節力推「同心引力」聯名禮盒，將熟悉年節滋味、層層堆疊進香酥餅皮中，儘管有甜也有鹹，卻因堅持低糖、低油及低脂，讓年節吃甜甜也能零負擔。另一款「寬心富貴糕」禮盒，則由海峽兩岸十大名廚施建瑋領軍金牌廚藝團隊研發，春節限定推出，送禮自用兩相宜。
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一向致力推行蔬食、素食運動的寬心園，除了藉日常食事，號召消費者一同關注身體健康和土地健康外，更不斷透過節慶料理的創新研發，激盪出蔬食多元美味。以虎年春節伴手禮「同心引力」禮盒為例，「金鑲如意」酥餅，內餡是自家熱銷南瓜乳酪，「甜漬福虎」則以吳寶春師傅經典冠軍口味桂圓紅棗為餡，二款都堅持低糖、低油、低脂，文火緩焙製作，組成「有甜也有鹹」的奶素禮盒，搭配華人最喜愛的南棗核桃糕，口味多元，是春節零嘴首選。
華人過春節，家家必備年糕，象徵年年高昇。寬心園今年特推的「寬心富貴糕」，是由名廚施建瑋研發，好吃很煞嘴，即日起開始預購。張志遠表示，「富貴糕」嚴選用料，採用台灣水磨糯米，加入「精品堅果」可夫萊綜合堅果、柴燒桂圓、遵循古法精心製做，口感Q彈不黏牙，內餡飽滿豐富，甜而不膩的滋味，送禮自用兩相宜。
值得一提的是，「富貴糕」採用的堅果，是使用8小時低溫烘焙，鎖住堅果營養的「可夫萊」雙活菌專利堅果，有杏仁、腰果、核桃及胡桃、開心果，另添加納豆菌及乳酸菌，為富貴糕帶來香脆口感。至於台灣本土柴燒桂圓，古法烘培，香氣層次豐富，完全不用加糖，甜味來自果實本身。糕體則以台灣在地水磨糯米調配而成，另加上遵循古法的純正麥芽糖，晶瑩剔透，入口甘甜芳香，滋味絕佳。