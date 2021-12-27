搶攻年貨商機 寬心園攜手吳寶春推奶素聯名禮盒

搶攻春節伴手禮商機，台灣第一蔬食品牌寬心園，再次攜手世界冠軍麵包師傅吳寶春，為虎年春節力推「同心引力」聯名禮盒，將熟悉年節滋味、層層堆疊進香酥餅皮中，儘管有甜也有鹹，卻因堅持低糖、低油及低脂，讓年節吃甜甜也能零負擔。另一款「寬心富貴糕」禮盒，則由海峽兩岸十大名廚施建瑋領軍金牌廚藝團隊研發，春節限定推出，送禮自用兩相宜。





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一向致力推行蔬食、素食運動的寬心園，除了藉日常食事，號召消費者一同關注身體健康和土地健康外，更不斷透過節慶料理的創新研發，激盪出蔬食多元美味。以虎年春節伴手禮「同心引力」禮盒為例，「金鑲如意」酥餅，內餡是自家熱銷南瓜乳酪，「甜漬福虎」則以吳寶春師傅經典冠軍口味桂圓紅棗為餡，二款都堅持低糖、低油、低脂，文火緩焙製作，組成「有甜也有鹹」的奶素禮盒，搭配華人最喜愛的南棗核桃糕，口味多元，是春節零嘴首選。





▲寬心園攜手吳寶春推出的「同心引力」奶素聯名禮盒，有南瓜乳酪、桂圓紅棗酥餅及南棗核桃糕，口味多元，送禮自用兩相宜。（圖／記者金武鳳攝，2021.12.27)

寬心園執行長張志遠表示，南棗核桃糕是華人春節必備零嘴，寬心園精選特級黑棗、紅棗，慢工細活熬製成棗泥醬，再依古法黃金比例，拌入純正麥芽與精品核桃，棗泥濃郁細緻的香氣與核桃特有的清脆口感結合，入口香氣迷人不黏牙，令人回味無窮。即日起至111年1月14日前預購，「同心引力」禮盒，可享早鳥價980元。

華人過春節，家家必備年糕，象徵年年高昇。寬心園今年特推的「寬心富貴糕」，是由名廚施建瑋研發，好吃很煞嘴，即日起開始預購。張志遠表示，「富貴糕」嚴選用料，採用台灣水磨糯米，加入「精品堅果」可夫萊綜合堅果、柴燒桂圓、遵循古法精心製做，口感Q彈不黏牙，內餡飽滿豐富，甜而不膩的滋味，送禮自用兩相宜。

▲寬心園今年特推的「寬心富貴糕」，是由名廚施建瑋研發，好吃很煞嘴。（圖／記者金武鳳攝，2021.12.27)