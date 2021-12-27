物價齊漲！稽查小組今查速食店等9連鎖品牌 明追中上游
民生物資頻漲價，民眾荷包縮水有感，由行政院責成法務部組成的跨部會「物價聯合稽查小組」上週啟動稽查後，法務部表示，今稽查火鍋店、速食店、手搖飲店等9家具指標性的連鎖品牌業者，並宣示下游餐飲業只是稽查起點，將分析上週稽查所得資料，明（28）日起進一步向上溯源，清查中、上游供應商有無欺罔、聯合、哄抬、囤積等行為，以遏阻、平穩物價。
記者潘千詩／台北報導
2021-12-27 20:53:36｜2021-12-27 20:55:38
物價聯合稽查小組上週五（12月24日）啟動第一波北中南稽查行動後，今（27）日再擇定具指標性的9家連鎖品牌餐飲業稽查。第二波稽查的業者，包括：火鍋店、速食店、特色料理餐廳及手搖飲店等，地點分布在台北市、新北市、台南市、高雄市，由法務部與經濟部、財政部、公平交易委員會、行政院農業委員會、行政院消費者保護處等部會單位所組成之跨部會聯合稽查小組，共同稽查。
稽查小組於今天上午10時許展開同步稽查，現場稽查9家業者總公司，於下午2時30分許全部結束，9家業者皆配合現場稽查、提供佐證資料，後續稽查小組將深入研析業者漲價合理性，並向上溯源查明中、上游供應商有無恣意哄抬價格、囤積不應市銷售等情事，依法嚴處，以遏止不法。