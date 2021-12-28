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全台10大迎曙光景點！「這裡」最美最夯　元旦連假衝一波

▲元旦第一道曙光讓人熱血沸騰，不少民眾已規劃元旦連假衝景點看日出，其中阿里山日出的網路討論度最高。（圖／取自「阿里山國家森林遊樂區」粉專）
▲元旦第一道曙光讓人熱血沸騰，不少民眾已規劃元旦連假衝景點看日出，其中阿里山日出的網路討論度最高。（圖／取自「阿里山國家森林遊樂區」粉專）

記者黃韻文/綜合報導

2021-12-28 09:18:46

2021年進入最後倒數一週，再過3天就要迎接元旦連假，不少人已迫不及待，尤其是行動派的民眾，不管是衝跨年演唱會、看日出、還是參加升旗典禮，滿滿儀式感才有展開全新一年的感覺，尤其新年第一道曙光最讓人熱血沸騰，《Social Lab社群實驗室》追蹤近一年內網路聲量最高的十大元旦日出景點，其中最受網友熱烈討論的是嘉義阿里山的日出，遙遙領先各地日出景點。其他包括台東三仙台、太麻里，也是迎曙光的好地點，深獲網友喜愛。

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▲全台十大元旦日出景點。（圖／Social Lab社群實驗室提供）
▲全台十大元旦日出景點。（圖／Social Lab社群實驗室提供）
《Social Lab社群實驗室》透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年內「元旦」話題的網路聲量，盤點最受網友熱議的十大元旦日出景點，其中嘉義阿里山日出討論度最高，除了可以搭乘觀日列車迎曙光外，每年舉辦「日出印象音樂會」也很吸引全台旅客到訪，帶動遊客數履創高峰，網路常見「阿里山看日出路程狀況」、「元旦當天上阿里山塞車嚴重嗎」等相關提問。

▲全台日出景點以「阿里山看日出」討論度最高。（圖／取自阿里山國家森林遊樂區）
▲全台日出景點以「阿里山看日出」討論度最高。（圖／取自阿里山國家森林遊樂區）
網路聲量排第二、三名依序是台東的三仙台及太麻里，同樣是每年人潮滿滿，其中三仙台因為是台灣平地迎接「第一道曙光」的緣故而備受關注，不過也有人分享「看不看得到日出還得看天氣」，也有不少苦主發文抱怨：「希望這次不要再摃龜了」、「天氣不好看不到啦，連槓好幾年了」。而太麻里因為有「曙光渡假酒店」，以及航空公司推出「2022曙光班機」等計劃，讓不少民眾直呼「曙光班機很讚」，不過一推出沒多久就幾乎被搶光。

▲三仙台是台灣平地的「第一道曙光」，特別受到矚目。（圖／取自台東縣交觀處粉專）
▲三仙台是台灣平地的「第一道曙光」，特別受到矚目。（圖／取自台東縣交觀處粉專）
除此之外，南投的合歡山及日月潭則分居第三、四名，也是許多民眾熱議的元旦景點，合歡山雖然因為高海拔，賞日出前得先頂著刺骨的低溫，但曙光從山後透出又伴隨著雲海，漂亮美景讓許多網友直呼值得，「雖然很冷，但也太美了」。
 

▲ 合歡山看日出需先經一番寒徹骨，不過美景常讓凍到不行的民眾直呼值得。（圖／取自太魯閣國家公園粉專）
▲ 合歡山看日出需先經一番寒徹骨，不過美景常讓凍到不行的民眾直呼值得。（圖／取自太魯閣國家公園粉專）

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