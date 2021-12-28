促「竹竹合併」宣布不選　林智堅親曝心聲：有心就可改變

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林智堅指出，過去曾要求他不選才能服眾、才願意支持合併升格的在野各政黨，尤其是想參選新竹市或新竹縣的朋友們，希望也能秉持良心，停止政治操作，一起加速修法，促進大新竹升格，才不會愧對支持的新竹鄉親。
「我是土生土長的新竹人」，林智堅說，39歲有幸擔任市長至今，是他一生的榮耀，沒有人天生就會當市長，無止盡的會議、成堆的公文，深夜才回到家是他生活的日常，但他很努力彎下腰去學習，讓每件市政工作有所突破，讓城市不再停滯。
林智堅指出，擔任市長最快樂的事情是什麼？是完成大家的心願。好比說談了多年的兒童醫院、打通公道三、改造新竹市立動物園與新竹公園再生，也把地表上最大的「補蚊燈」天燈館轉型為兒童探索館，南寮漁港成新竹漁人碼頭，新竹棒球場也即將完工，過去30年來國民黨做不到的，他們一一實現了。
林智堅表示，新竹人如此勤奮工作，年年上繳可觀的稅收，但生活機能就是跟不上民眾的期待，惟有大新竹合併升格才能讓新竹轉骨、轉大人，但這樣的改變，會影響到少數人的位置與利益，但9月倡議以來在野各政黨放大「因人設事」，這一退恐怕市民要再等4年、8年甚至更久的時間。
林智堅說，很多事情現在不做，以後就會後悔莫及，可以快，為什麼要慢；可以做，為什麼不做。過去討論縣市合併都說要從長計議，20年前是這樣，10年前也是這樣，現在依然如此，其實真的沒有那麼複雜，只要有心，就可以改變。
林智堅指出，再過363天他將卸下這個職位，他依然是市民，會竭盡他的力量持續推動大新竹合併升格。他要跟關心這件事的朋友說，「我不怕少數人的暴力，我怕多數人的沈默」，請大家和他為下一代夠美好生活，繼續大步邁進。