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促「竹竹合併」宣布不選　林智堅親曝心聲：有心就可改變

▲新竹市長林智堅在臉書指出，過去許多人曾討論過合併問題，其實真的沒有那麼複雜，「只要有心，就可以改變」。（圖／翻攝自林智堅臉書）
▲新竹市長林智堅在臉書指出，過去許多人曾討論過合併問題，其實真的沒有那麼複雜，「只要有心，就可以改變」。（圖／翻攝自林智堅臉書）

記者王敏旭／台北報導

2021-12-28 00:11:42｜2021-12-28 00:19:14

新竹市長林智堅宣佈不參選2022年大新竹市長選舉後，在臉書以近千字長文訴說為什麼做出這決定。林智堅指出，他要把在野黨以拖待變最大的理由「林智堅」拿掉，用不參選爭取在野黨支持，過去許多人曾討論過合併問題，其實真的沒有那麼複雜，「只要有心，就可以改變」。

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林智堅說，這幾天他一直思考，大新竹合併升格與他個人是否參選市長，若這2件事不能兩全，他應該做什麼樣的選擇。縣市分治後造成大新竹發展的困境，是他這幾年最深的感慨，想清楚這件事之後，做這樣的決定，就顯得自然。

林智堅指出，過去曾要求他不選才能服眾、才願意支持合併升格的在野各政黨，尤其是想參選新竹市或新竹縣的朋友們，希望也能秉持良心，停止政治操作，一起加速修法，促進大新竹升格，才不會愧對支持的新竹鄉親。

「我是土生土長的新竹人」，林智堅說，39歲有幸擔任市長至今，是他一生的榮耀，沒有人天生就會當市長，無止盡的會議、成堆的公文，深夜才回到家是他生活的日常，但他很努力彎下腰去學習，讓每件市政工作有所突破，讓城市不再停滯。

林智堅指出，擔任市長最快樂的事情是什麼？是完成大家的心願。好比說談了多年的兒童醫院、打通公道三、改造新竹市立動物園與新竹公園再生，也把地表上最大的「補蚊燈」天燈館轉型為兒童探索館，南寮漁港成新竹漁人碼頭，新竹棒球場也即將完工，過去30年來國民黨做不到的，他們一一實現了。

林智堅表示，新竹人如此勤奮工作，年年上繳可觀的稅收，但生活機能就是跟不上民眾的期待，惟有大新竹合併升格才能讓新竹轉骨、轉大人，但這樣的改變，會影響到少數人的位置與利益，但9月倡議以來在野各政黨放大「因人設事」，這一退恐怕市民要再等4年、8年甚至更久的時間。

林智堅說，很多事情現在不做，以後就會後悔莫及，可以快，為什麼要慢；可以做，為什麼不做。過去討論縣市合併都說要從長計議，20年前是這樣，10年前也是這樣，現在依然如此，其實真的沒有那麼複雜，只要有心，就可以改變。

林智堅指出，再過363天他將卸下這個職位，他依然是市民，會竭盡他的力量持續推動大新竹合併升格。他要跟關心這件事的朋友說，「我不怕少數人的暴力，我怕多數人的沈默」，請大家和他為下一代夠美好生活，繼續大步邁進。

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