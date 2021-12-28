捲王力宏風波！狗仔爆徐若瑄「私下模樣」：完全招架不住
李靚蕾日前毀滅式爆料，抖出王力宏約砲人妻，直言他「違法也要去她家聚會」，結果該段話讓無辜的徐若瑄（Vivian）衰捲風波，代言、形象都受到影響，徐若瑄也對此多次發表澄清，連老公也站出力挺，才讓風波得以平息。而日前，資深前狗仔葛斯齊就在節目中表示，曾經跟拍過徐若瑄，結果意外與她有對話，讓他直呼「她真的很會撒嬌，連我都招架不住」。
編輯中心/綜合報導
2021-12-28 06:48:08
小葛回憶，某次跟拍徐若瑄時，發現她帶了三個日本的男生去泡溫泉，一行人到北投的溫泉會館泡湯，其中有2個男生拿了鑰匙就先進到湯屋，留下女方以及另一個男生，男生拿起鑰匙已經開門，但雙方依然站在門口沒進去，小葛認為「這時就差那一步！」於是繼續躲在大廳暗自觀察。
不料，同行的菜鳥記者被徐若瑄發現，儘管趕緊撤離到大廳裝沒事，但徐若瑄卻大膽跟了上來，並詢問「你們兩個哪一家的啊？」結果菜鳥記者露餡暴露身份，眼看兩人都不吭聲，徐若瑄便拿起小葛的手機開始檢查相簿，並且留下一張自拍照，露出甜美笑容並嗲嗲地說「你們還不說是不是」。
眼看身份被看穿，小葛便道歉「若瑄姐對不起啊，我們不是故意要冒犯妳」，隨後徐若瑄繼續使出撒嬌攻勢，請小葛能不能不要報導，表示這樣對自己傷害很大，小葛也坦言「連續被女神甜笑求情又送自拍，真的招架不住」回頭就和長官回報「她只是帶朋友去泡溫泉」，隔天也真的用小版面報導帶過，讓小葛直言「徐若瑄就是比較會放電，是真的」。（編輯：張嘉哲）