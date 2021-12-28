酒駕害四口家破碎！GINO怒點名陳其邁 上千網友推爆
高雄市黃姓男子日前三度酒駕，高速撞上走在斑馬線上的林姓一家四口，林男妻子當場死亡、林男與2名女兒重傷，肇事黃男昨（27日）被檢方以「不確定故意殺人罪」向法院聲押禁見，高雄地院今凌晨改依「酒駕致死罪」裁定黃男羈押不禁見。GINO（蔡東威）在臉書提及這起悲劇，直接對陳其邁市長喊話：「希望你說的會從重量刑不是敷衍民意！」
娛樂中心／綜合報導
2021-12-28 08:09:10｜2021-12-28 08:18:24
GINO表示，黃男是酒駕累犯，這次肇事害一家四口1死3傷，「整個家庭被一手毀掉，酒醒後再後悔都沒有用」，接著說：「陳其邁市長，希望你說的會從重量刑不是敷衍民意，這個亂世再不用峻法嚇阻在先，不知道下一個被毀掉的家庭會不會就是我們！」
文末，GINO標記「酒駕、心痛、無能為力」，更表態反對廢死，「死刑不廢也請連續鞭刑」。上千名網友紛紛應和「希望政府要拿出魄力來，不是只有輕率，敷衍民意」、「都累犯了還提什麼後悔，鬼才相信」、「永遠都只說震怒，要嚴懲嚴懲，結果呢！？酒駕還是不減反增」，不少人也hashtag「支持死刑不廢也要連續鞭刑」，支持GINO。（編輯：楊穎軒）