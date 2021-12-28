BMW酒駕撞飛一家4口！網揪事故影片疑點　「他」也成兇手

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結果事發影片曝光之後，就有眼尖網友發現，這是高雄前金區河東路與國民街口，也就是事發路口，三個路口都並未設置紅綠燈以外，網友還抓到，當時影片中，范女一家四口已經踏上斑馬線過馬路，走到一半時，對向來車並未禮讓行人，導致他們僅能停在路中間，隨即就被黃男撞上，怒指未禮讓的那輛車也是幫兇。
貼文一出，不少網友紛紛回應「看出來了＝＝如果那輛車有禮讓的話就好了....」、「車輛要禮讓行人台灣真的沒幾個駕駛有在遵守，真的扯蛋」、「車輛要禮讓行人很多人都拿來考駕照的，真正上路都沒在用，可悲的要死」、「支持車輛不禮讓行人重罰一百萬，幫兇之一」。而Podcast節目主持人股癌謝孟恭28日凌晨也在臉書發文透露「看完高雄酒駕影片後，除了酒駕的黃男之外，畫面中不禮讓那家人的駕駛也該抓，斑馬線都過一半了就是不讓！」要求相關單位未來嚴抓不禮讓行人的駕駛！
而根據《道路交通管理處罰條例》第44條規定，「汽車駕駛人，駕駛汽車行經行人穿越道有行人穿越時，不暫停讓行人先行通過者，處新台幣1200元以上、3600元以下罰鍰。」雖然修正後的罰款金額相較於之前的600元以上、1800元以下還要高，但自2020年9月1日正式上路後，是否真的有達到強化對行人路權的保障，恐怕還有待觀察。（編輯：張嘉哲）