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BMW酒駕撞飛一家4口！網揪事故影片疑點　「他」也成兇手

▲高雄日前發生嚴重車禍！BMW男酒駕撞飛一家四口，導致一死三重傷的慘劇。（圖／翻攝畫面）
▲高雄日前發生嚴重車禍！BMW男酒駕撞飛一家四口，導致一死三重傷的慘劇。（圖／翻攝畫面）

編輯中心/綜合報導

2021-12-28 08:04:09

高雄日前發生嚴重車禍事故，一名黃姓男子26日酒駕BMW，結果撞上一家四口，造成1死3重傷，其事發影片曝光之後，就有眼尖網友發現，該路口並沒有設置紅綠燈，且當時一家四口走在斑馬路上時，對向來車也沒有禮讓行人，進而造成悲劇，引發討論。

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回顧當時案發經過，范女一家四口在行經該路口時，等待車輛較少時準備經過並且走在斑馬路上，由林男及范女兩人走在左側，而他們過馬路到一半時，正好停下腳步正在等待對向來車經過，結果就遭到黃男駕駛的BMW撞上，4人瞬間被撞飛，其中一人甚至噴飛近兩層樓的高度，該起事件導致范女死亡，林男腳、肋骨、骨盆多處骨折，兩人15歲的女兒顏面骨折、牙齒多處脫位、雙腳骨折；14歲的女兒則是頭部外傷、顱內出血。

結果事發影片曝光之後，就有眼尖網友發現，這是高雄前金區河東路與國民街口，也就是事發路口，三個路口都並未設置紅綠燈以外，網友還抓到，當時影片中，范女一家四口已經踏上斑馬線過馬路，走到一半時，對向來車並未禮讓行人，導致他們僅能停在路中間，隨即就被黃男撞上，怒指未禮讓的那輛車也是幫兇。

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▲范女一家人過馬路時，因為對向來車未禮讓行人，結果一家人停在路中間，引發網友討論。（圖/爆料公社）
貼文一出，不少網友紛紛回應「看出來了＝＝如果那輛車有禮讓的話就好了....」、「車輛要禮讓行人台灣真的沒幾個駕駛有在遵守，真的扯蛋」、「車輛要禮讓行人很多人都拿來考駕照的，真正上路都沒在用，可悲的要死」、「支持車輛不禮讓行人重罰一百萬，幫兇之一」。而Podcast節目主持人股癌謝孟恭28日凌晨也在臉書發文透露「看完高雄酒駕影片後，除了酒駕的黃男之外，畫面中不禮讓那家人的駕駛也該抓，斑馬線都過一半了就是不讓！」要求相關單位未來嚴抓不禮讓行人的駕駛！

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▲網友實地勘查事發地點，發現該處多個路口都並未設置紅綠燈。（圖/Google map）
而根據《道路交通管理處罰條例》第44條規定，「汽車駕駛人，駕駛汽車行經行人穿越道有行人穿越時，不暫停讓行人先行通過者，處新台幣1200元以上、3600元以下罰鍰。」雖然修正後的罰款金額相較於之前的600元以上、1800元以下還要高，但自2020年9月1日正式上路後，是否真的有達到強化對行人路權的保障，恐怕還有待觀察。（編輯：張嘉哲）

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