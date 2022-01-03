找路人幫拍照有學問？作家神解找「他」最好　主播也推爆

我是廣告 請繼續往下閱讀
黃大米表示，「最近連假比較多，如果你去戶外拍照，想請路人幫忙，一定要找美女旁邊的男友！」甚至神解「最好男友都外表跟美女落差很大的那種，對，就是美女野獸配」。黃大米直言，「因為這種野獸，通常是美女的攝影工具人，都超會拍照，所以美女才會帶出場」。
有網友應援「今年天元宮櫻花季時見證這種組合，美女在櫻花樹下指揮工具人怎麼拍怎麼喬，如此持續了10分鐘。」更有頭號粉絲認同並分享：「工具人都被電爆過，比較有經驗！」不僅獲黃大米肯定，還引發眾人討論。
不少粉絲大方推薦，自己會在旁邊先觀察路人的拍照姿勢，「如果拍照的人會蹲下去然後一直在喬角度，這個人技術通常不會太差」。還有網友分享「兩個美女相偕出遊的，一定也都很會拍照。」留言處處精彩，通通是大家「觀察入微」的關鍵。
連主播劉芯彤也來留言：「很奇怪！別人的男友或者老公，拍我都拍比較美。我老公拍別人的女友，也拍比較好。」被頭號粉絲一語道破「因為一般看自己的老公都笑不出來了！」獲得滿堂彩。
黃大米真心覺得實用的戶外攝影小技巧，以精闢分析獲網友讚賞「超實際」、「大米觀察力真敏銳」。更有不少網友表示「笑著笑著就哭了～」。也引來不少網友分享，請路人拍照成功機率堪稱買樂透，看完這篇簡直「奇怪的知識增加了！」