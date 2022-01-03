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找路人幫拍照有學問？作家神解找「他」最好　主播也推爆

▲在戶外遊玩到底該找誰幫拍合照最成功？人氣作家黃大米神解實用技巧，透露「他被電爆最好」，獲粉絲讚賞觀察力敏銳。（圖／Shutterstock）
▲在戶外遊玩到底該找誰幫拍合照最成功？人氣作家黃大米神解實用技巧，透露「他被電爆最好」，獲粉絲讚賞觀察力敏銳。（圖／Shutterstock）

記者蕭涵云/台北報導

2022-01-03 11:32:48｜2022-01-03 12:27:36

假期大家出遊，每每和朋友或另一半到戶外，常常想請路人拍合照，這時到底該怎麼選擇「會拍照的路人」呢？運氣好時獲得超完美合照，運氣不好時，人被拍醜、景色也沒拍進去，還得等剛剛的「神手」離開視線，才好意思找下一個幫手來解圍，總讓不少人很困擾。人氣作家黃大米日前在粉專上分享找路人拍照的「實用技巧」，讚數破4千的精闢神解透露「被電爆過最好」？令粉絲熱情回覆「不得不說很中肯」、「超實用」、「真的觀察力敏銳」！

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黃大米表示，「最近連假比較多，如果你去戶外拍照，想請路人幫忙，一定要找美女旁邊的男友！」甚至神解「最好男友都外表跟美女落差很大的那種，對，就是美女野獸配」。黃大米直言，「因為這種野獸，通常是美女的攝影工具人，都超會拍照，所以美女才會帶出場」。

▲黃大米與頭號粉絲都認同，在戶外拍照找「工具人都被電爆過，比較有經驗」。（圖／翻攝自黃大米FB）
▲黃大米與頭號粉絲都認同，在戶外拍照找「工具人都被電爆過，比較有經驗」。（圖／翻攝自黃大米FB）
有網友應援「今年天元宮櫻花季時見證這種組合，美女在櫻花樹下指揮工具人怎麼拍怎麼喬，如此持續了10分鐘。」更有頭號粉絲認同並分享：「工具人都被電爆過，比較有經驗！」不僅獲黃大米肯定，還引發眾人討論。

不少粉絲大方推薦，自己會在旁邊先觀察路人的拍照姿勢，「如果拍照的人會蹲下去然後一直在喬角度，這個人技術通常不會太差」。還有網友分享「兩個美女相偕出遊的，一定也都很會拍照。」留言處處精彩，通通是大家「觀察入微」的關鍵。

▲黃大米的實用戶外攝影小技巧，引來主播劉芯彤留言。（圖／翻攝自黃大米FB）
▲黃大米的實用戶外攝影小技巧，引來主播劉芯彤留言。（圖／翻攝自黃大米FB）
連主播劉芯彤也來留言：「很奇怪！別人的男友或者老公，拍我都拍比較美。我老公拍別人的女友，也拍比較好。」被頭號粉絲一語道破「因為一般看自己的老公都笑不出來了！」獲得滿堂彩。

黃大米真心覺得實用的戶外攝影小技巧，以精闢分析獲網友讚賞「超實際」、「大米觀察力真敏銳」。更有不少網友表示「笑著笑著就哭了～」。也引來不少網友分享，請路人拍照成功機率堪稱買樂透，看完這篇簡直「奇怪的知識增加了！」

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