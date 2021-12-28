大家都用錯？這表情符號竟是「想跟你壞壞」 傳錯超害羞
使用社群軟體聊天已是日常，在傳訊息時加上emoji表情符號來增加對話的情緒，更是現今再熟悉不過的事。不過你知道「🥺水汪汪懇求（pleading face）」這款表情符號，已經不再只是「拜託」的意思了嗎？《Umicode》日前才統計2021年最受歡迎的表情符號是「哭笑不得」，但根據英國《Metro》報導，像無辜小狗眼的「水汪汪懇求」表情符號，竟已變成讓人想歪的「想跟你壞壞」情境。消息一曝光，網友崩潰表示「我超常用耶」、「不可以色色」，更有人直言「滿腦子色色的人看啥都色色」。
記者蕭涵云/台北報導
2021-12-28 11:02:08
英國《Metro》指出，「🥺水汪汪懇求（pleading face）」符號，有著微皺眉頭的水汪汪大眼，原指為拜託、請求的意思，也可用來表達被感動或喜歡的感覺。根據「表情符號百科Emojipedia’s」網站統計數據，揭示🥺水汪汪懇求符號曾在2020年達到使用巔峰，是當時推特上排名前三名的熱門表情符號。
但隨著流行趨勢改變，目前國外社群媒體漸漸將之與「simp」連結在一起，轉變為帶有性暗示的求歡意味。Simp為短影音的社群媒體TikTok（抖音）的流行語，根據《時代雜誌》的釋義，Simp是「Simpleton」的縮寫，主要形容過度包容、甘願無條件（為女人）付出的男性，類似我們常說的工具人討好女神之意。
原本想表達裝可愛、討好的🥺水汪汪懇求符號越走越偏，如今被當作「想跟你壞壞」飢渴的性暗示，讓許多網友震驚「不是撒嬌用嗎」、「原來不是楚楚可憐的意思」，還有人崩潰表示「我主管都傳給我耶」。「表情符號百科Emojipedia’s」同時也證實，近18個月以來，🥺水汪汪懇求（pleading face）的使用人氣逐漸下滑中。
※【NOWnews 今日新聞
】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110