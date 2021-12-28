台積電領軍！台股早盤再創新高 漲逾百點站上18100點
美股四大指數再度走揚，台北股市封關倒數今（28）日開盤漲50.77點，加權股價指數以18099.71點開出，沒多久漲130點，站上18100點，來到18184點。權值股台積電是領軍大盤要角，早盤漲9元，來到615元。聯電漲逾1%，來到65.2元。聯發科漲1.7%，來到1165元。
記者許家禎/台北報導
2021-12-28 09:23:50｜2021-12-28 09:26:02
美股道瓊指數27日上漲351.82點，或0.98%，收36302.38點；那斯達克指數上漲217.89點，或1.39%，收15871.26點；標普500指數上漲65.41點，或1.38%，收4791.2點；費城半導體指數上漲107.1點，或2.72%，收4039.5點。
美股科技股領軍大漲美股，台北股市今日也跟漲，早盤漲130多點，站上18100點，來到18184點。台積電傳出已正式提出中科擴建廠計畫，據了解，台積電已鎖定中科園區旁台中高爾夫球場用地，設2奈米廠面積近100公頃，總投資金額達8000億至1兆元。
再加上，今日國際半導體展登場，台積電早盤氣勢如虹，早盤漲9元，來到615元。其他台積電概念股如辛耘漲7%，勝一、永光、達興、精材漲2到3%。其他，聯電漲逾1%，來到65.2元。聯發科漲1.7%，來到1165元。航運運輸類股則一片紅通通，長榮、陽明、萬海漲2%以上。其他新興、裕民、志信、中航、中櫃、台航也漲1到2%。