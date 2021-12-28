2021十大奇葩打工出爐！300元幫提離職 幫分手得花這價
打工App《小雞上工》自2018年推出至今，累積超過310萬下載人次，今年共上架120萬筆打工機會，累積330萬人次應徵，打工總時數超過7680萬小時，在2021年倒數之際，《小雞上工》除了公開今年度打工數據，也列出10大奇葩打工內容，像是幫提離職、幫分手，堪稱年度最鬧。
記者黃韻文/綜合報導
2021-12-28 10:53:17｜2021-12-28 12:30:58
根據《小雞上工》透露，在今年120萬筆打工機會中，有不少讓人摸不著頭緒的打工內容，除了因為熱門話題或時事議題而衍生的「幫搶疫苗殘劑」、「借魷魚遊戲綠色運動外套」，最令人大開眼界的還有徵求「幫和平分手」、「幫致電離職」的打工內容，花錢請談判專家幫忙踹共，包括幫說服飯店退費等等。
打工層面應用廣泛，除了體力活之外，各種教學也成為熱門打工內容，像是徵求「教怎麼看股票」、「教蝦皮使用流程」，日常生活上還有「幫殺死小強」、「幫拿到國泰銀行送的筆」，都成為2021十大奇葩打工。《小雞上工》表示，幫提離職開價是300元、幫分手開價500元，至於幫打小強的打工案子頗多，通常落在200元至300元。
除了一般打工職缺，非常態性的「即時任務」受到不少用戶關注，根據《小雞上工》統計，超過500人應徵且待遇優渥的超夯任務，最熱門的還是資料登打人員，幫Key資料的工作內容單純簡單，單次2000元；排行第二名則是摺紙星星，單次約1200元，第三名到第五名依序是路人演員(800元/次)、幫聽講座(700元/次)、幫寫600字心得(300元/次)。