春節疏運高鐵加開450班次　週四凌晨記得搶票

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值得注意的是，高鐵也特別增開1月28日南下、2月3日至6日北上的夜間車次，部分列車抵達時間將超過凌晨零時，民眾記得留意到站時間，並及早安排接駁方式，以免影響行程。
高鐵指出，旅客可自12月30日凌晨零時起，透過「T Express」手機購票系統、高鐵合作的便利商店、網路訂票系統、語音訂位系統，或於車站營業時間至售票窗口及自動售票機，預購春節疏運期間所需的車票，呼籲民眾預先訂位，並提早完成取票，到站即可直接進站搭車，節省寶貴時間。
此外，配合春節連續假期，1月22日調整為補上班日，台灣高鐵也於當日增開3班次北上列車，將併同春節疏運自12月30日開放購票，歡迎旅客多加利用。
台灣高鐵春節疏運期間適用「早鳥優惠」、「大學生優惠」、「標準車廂對號座卡友優惠」及「商務車廂限量升等」等專案，旅客可透過高鐵企業網站首頁查詢「購票資訊→購票優惠」，了解台灣高鐵各項最新優惠內容。
不過TGo會員月月Go有禮、20人以上大型團體、校外教學等專案，春節疏運期間暫不適用；持定期票或回數票者，如優惠效期含1月29日至2月6日國定假日期間者，台灣高鐵將自2月7日起自動展延對應之天數。
高鐵公司提醒，配合交通部公告指引，旅客進入車站時必須全程戴口罩並配合量測體溫。若有飲食需求，在與不特定人保持社交距離或有適當阻隔設備之情形下，可暫時取下口罩飲食，飲食期間不交談，並於飲食完畢須立即戴上口罩。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。