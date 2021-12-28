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名家論壇》蕭徐行／韓國瑜是國民黨2024的Key man嗎

▲前高雄市長韓國瑜近來動作頻頻，除了發表新書之外，也在公投前後連續發表了數篇文章。（圖／截圖自韓國瑜臉書）
▲前高雄市長韓國瑜近來動作頻頻，除了發表新書之外，也在公投前後連續發表了數篇文章。（圖／截圖自韓國瑜臉書）

文/蕭徐行

2021-12-28 10:32:03

韓國瑜近來動作頻頻，除了發表新書，參加新北市議會活動外，更重要的他在公投投票前後連續發表了數篇的文章，雖然國民黨在公投的成績「一敗塗地」，但是韓國瑜在臉書發文所獲得的回應卻仍是泛藍政治人物中領先前茅者。正當國民黨新敗，全黨士氣降至谷底之際，韓國瑜在這個時機頻頻動作，難免不讓人猜測是否有投入2022年地方選舉還是2024年風雲再現的企圖心。

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有志總統大位的柯文哲對於「韓流」會不會在2022回歸的看法是要大家放輕鬆一點。但是，相對於黨內士氣低弱，民氣相對冷感的國民黨，這位在2018年曾經捲起「政治龍捲風」的韓國瑜，無異是許多泛藍支持者眼中的最後一根浮木；即使在被罷免一年多後，韓國瑜在臉書上所能累積的韓粉互動，每一篇仍約有5-6萬的粉絲，如果是重要的議題也仍然能衝到8萬左右的「讚」，這遠遠勝過黨內的主要領導人。韓粉這樣不離不棄，不僅左右了弱化後國民黨的發展走向，也讓黨開始出現排除異己的純化聲音，如今黨內砲口相向的內鬥激化現象，乃是黨員成分蛻變為以韓粉為主的結果。去年深藍鬥江啟臣，今年張(亞中)粉鬥朱立倫，深藍抨擊侯友宜，都是這樣的例子。

公投落幕，根據《美麗島電子報》公布的12月國政民調中，民進黨好感度為46.1%，國民黨為28.0%，更糟糕的是民眾討厭民進黨的是44%，討厭國民黨卻到達58%，亦即國人每三個人就有兩人對於國民黨抱持著負面的看法。再看該份民調提到的大新竹合併升格民調，有4成的受訪者認為，民進黨此時拋出此議題是為選舉，而非考量國土規劃，顯示許多人民並不相信民進黨。此外，如果政府明年進口日本核食，有57.9%的受訪者不同意，同意的為33.5%，但是過半民意反對進口核食有沒有用？政府還是照樣會開放。為什麼政府會肆無忌憚的恣意而為，原因就在於國會中缺乏強有力的制衡者，一方面「討厭國民黨」的比例高於「討厭民進黨」者，國民黨又提不出能讓民眾信服的政見，加上民眾黨始終侷限於柯P耍嘴皮的個人秀，這樣無力無能的在野黨，都讓民進黨更為傲慢，所以他們會趁還掌握絕對多數的權力時，吃銅吃鐵，目標就在建立萬年執政黨。

有名嘴以「黏著劑」形容韓國瑜，強調韓國瑜會是「黏著劑」，他和不同力量之間有一些關係，可以拉攏不同力量；然而，政治評論人似乎忘記了，2019年的韓國瑜決意參選總統正是造成國民黨分裂與內鬥的主因。首先，郭台銘為了參選一事決絕結束與國民黨的關係，迄今仍無法縫合，跟著郭台銘退黨的許多知識藍人士，再看到現今黨的亂象，怎麼可能會來；再說，韓國瑜的形象變差，不是民進黨刻意攻擊的，始作俑者是許多不甘願看韓「鹹魚翻身」的所謂國民黨資深人士所為，也造就了民眾認為韓國瑜「草包」、愛「花天酒地」的印象。更不要說韓國瑜在全國民眾心目中累積的負面印象，而且剛剛擔任市長就搶著爭取總統大位，無法爭取年輕族群的支持，也種下了爭名好利的印記。

國民黨最大的問題是永遠期待「超人」的出現，卻遠遠不能真正認清黨存在的基本價值與未來發展的定位。國民黨必須窮盡洪荒之力，展現能力讓民眾信任，否則要再拿回中央政權誠屬不易，國民黨如果還是由被民進黨打敗的這群舊官僚掌權，而不願面對民心的變異，那是很難獲得多數民眾支持的；國民黨要好好地當個接地氣的在野黨，如果不能接地氣，不能做好在野黨，當討厭國民黨的氛圍還在時，人民還是不會支持國民黨重新當執政黨的。

公投失敗讓朱立倫政治地位更形低落，韓國瑜這時候站出來，多少是要來試試風向，了解社會大眾對於他復出會有甚麼評價；但是聰明如韓國瑜者更該了解，除了同溫層外，社會大眾對於他還是一樣無感，尤其是不喜歡韓國瑜的印記無法消失，讓民眾再回到2018年接受他選高雄市長的印象時，韓國瑜再想競爭大位，無疑是白頭宮女，一場空想。


●作者：蕭徐行／資深媒體人

●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場

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