名家論壇》蕭徐行／韓國瑜是國民黨2024的Key man嗎

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公投落幕，根據《美麗島電子報》公布的12月國政民調中，民進黨好感度為46.1%，國民黨為28.0%，更糟糕的是民眾討厭民進黨的是44%，討厭國民黨卻到達58%，亦即國人每三個人就有兩人對於國民黨抱持著負面的看法。再看該份民調提到的大新竹合併升格民調，有4成的受訪者認為，民進黨此時拋出此議題是為選舉，而非考量國土規劃，顯示許多人民並不相信民進黨。此外，如果政府明年進口日本核食，有57.9%的受訪者不同意，同意的為33.5%，但是過半民意反對進口核食有沒有用？政府還是照樣會開放。為什麼政府會肆無忌憚的恣意而為，原因就在於國會中缺乏強有力的制衡者，一方面「討厭國民黨」的比例高於「討厭民進黨」者，國民黨又提不出能讓民眾信服的政見，加上民眾黨始終侷限於柯P耍嘴皮的個人秀，這樣無力無能的在野黨，都讓民進黨更為傲慢，所以他們會趁還掌握絕對多數的權力時，吃銅吃鐵，目標就在建立萬年執政黨。
有名嘴以「黏著劑」形容韓國瑜，強調韓國瑜會是「黏著劑」，他和不同力量之間有一些關係，可以拉攏不同力量；然而，政治評論人似乎忘記了，2019年的韓國瑜決意參選總統正是造成國民黨分裂與內鬥的主因。首先，郭台銘為了參選一事決絕結束與國民黨的關係，迄今仍無法縫合，跟著郭台銘退黨的許多知識藍人士，再看到現今黨的亂象，怎麼可能會來；再說，韓國瑜的形象變差，不是民進黨刻意攻擊的，始作俑者是許多不甘願看韓「鹹魚翻身」的所謂國民黨資深人士所為，也造就了民眾認為韓國瑜「草包」、愛「花天酒地」的印象。更不要說韓國瑜在全國民眾心目中累積的負面印象，而且剛剛擔任市長就搶著爭取總統大位，無法爭取年輕族群的支持，也種下了爭名好利的印記。
國民黨最大的問題是永遠期待「超人」的出現，卻遠遠不能真正認清黨存在的基本價值與未來發展的定位。國民黨必須窮盡洪荒之力，展現能力讓民眾信任，否則要再拿回中央政權誠屬不易，國民黨如果還是由被民進黨打敗的這群舊官僚掌權，而不願面對民心的變異，那是很難獲得多數民眾支持的；國民黨要好好地當個接地氣的在野黨，如果不能接地氣，不能做好在野黨，當討厭國民黨的氛圍還在時，人民還是不會支持國民黨重新當執政黨的。
公投失敗讓朱立倫政治地位更形低落，韓國瑜這時候站出來，多少是要來試試風向，了解社會大眾對於他復出會有甚麼評價；但是聰明如韓國瑜者更該了解，除了同溫層外，社會大眾對於他還是一樣無感，尤其是不喜歡韓國瑜的印記無法消失，讓民眾再回到2018年接受他選高雄市長的印象時，韓國瑜再想競爭大位，無疑是白頭宮女，一場空想。
●作者：蕭徐行／資深媒體人
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