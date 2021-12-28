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路上又車禍？面試放鳥常用理由Top 3　「這招」千萬別用

▲打工App《小雞上工》指出，最多人用的面試放鳥原因，「路上車禍」是一大熱門理由。（示意圖／取自Shutterstock）
▲打工App《小雞上工》指出，最多人用的面試放鳥原因，「路上車禍」是一大熱門理由。（示意圖／取自Shutterstock）

記者黃韻文/綜合報導

2021-12-28 10:53:48｜2021-12-28 10:58:58

2021年進入尾聲，打工App《小雞上工》公開2021年度打工數據，今年共上架120萬筆打工機會、累積330萬人次應徵，打工總時數超過7680萬小時，分析眾多打工資料發現，在全台152所大專院校中，最積極找打工賺生活費的學生是「輔仁大學」，以近6萬次應徵記錄奪下冠軍；而最多人用的面試放鳥原因則是「路上發生車禍」。

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▲小雞上工發布2021年度打工報告，「最怕吃土」學校Top 10出爐。（圖／《小雞上工》提供）
▲小雞上工發布2021年度打工報告，「最怕吃土」學校Top 10出爐。（圖／《小雞上工》提供）
打工App《小雞上工》公布「最怕吃土」學校Top 10，在全台152所大專院校中，輔仁大學的學生最積極找打工賺生活費，以近6萬次應徵記錄奪下冠軍，其次依序為中國文化大學、淡江大學、銘傳大學、朝陽科技大學、國立高雄科技大學、逢甲大學、國立臺中科技大學、世新大學及實踐大學。在前10名排行中，多達8所私立大學進榜，推估與高額學費有關，促使學生們多利用課餘時間打工，減緩沉重的經濟壓力。

人生在世，世事難料，面試當天發生突發事件都是可以理解的，不過根據《小雞上工》調查，「最多人用」面試放鳥原因Top 3，最常被用來改期、取消面試，或是解釋為何面試沒到的三大原因，分別是「路上發生車禍」、「自己(家人)生病」以及「手機斷網」。

《小雞上工》提醒，無故人間蒸發最不可取，若是真的臨時無法赴約，除了突發事件，都應盡量在約定時間的半天至一天前，提早以電話方式聯繫雇主或人資，說明原由並取得諒解，以免被企業列入「永不考慮黑名單」。

▲「最多人用」面試放鳥原因。（圖／《小雞上工》提供）
▲「最多人用」面試放鳥原因。（圖／《小雞上工》提供）

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