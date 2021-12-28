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2021百大美女是她！子瑜剪激短髮掉第7「被逼當中國人」

▲LISA（左）是2021百大美女，子瑜被強冠大陸國籍。（圖／TC Candler YouTube）
▲LISA（左）是2021百大美女，子瑜被強冠大陸國籍。（圖／TC Candler YouTube）

記者陳雅蘭/綜合報導

2021-12-28 11:17:20｜2021-12-28 11:18:28

美國「TC Candler」每年12月28日都會公布100名百大美女帥哥，今早榜單出爐，2021全球最美由BLACKPINK的泰籍成員「人間芭比」LISA拿下；而TWICE台籍成員子瑜掉至第七名，但讓人無奈的是，主辦硬給她冠上大陸5星旗，強迫台灣人當中國人的惡劣手段，已不是第一次發生。

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▲LISA是2021全球最美。（圖／TC Candler YouTube）
▲LISA是2021全球最美。（圖／TC Candler YouTube）
LISA打敗眾多在韓發展的海內外明星，拿下2021最美頭銜，她的好隊友JENNIE、JISOO、Rosé也都是榜上美人。

近日剪短髮掀起討論的TWICE周子瑜，曾是2019年冠軍，今年掉至第7名，而她再被冠上台灣、大陸雙重國籍，讓人傻眼。

▲子瑜近期剪短髮掀起討論。（圖／TWICE IG）
▲子瑜近期剪短髮掀起討論。（圖／TWICE IG）
▲子瑜掉到第7名。（圖／TC Candler YouTube）
▲子瑜掉到第7名。（圖／TC Candler YouTube）
本屆入選百大美女的日韓星包含89名石原聰美、84名MAMAMOO頌樂、80名宇宙少女恩熙、72名小松菜奈、68名TWICE MOMO、62名Fanatics金鍍我、56名山本舞香、50名TWICE娜璉、47名SOMI、45名請夏、43名前IZ*ONE金采源、40名PURPLE K!SS毛利小雪、34名ITZY彩領、30名BLACKPINK JENNIE、28名前CLC Sorn、26名BLACKPINK JISOO、24名TWICE SANA、22名(G)I-DLE宋雨琦、20名Oh My Girl YooA、17名BLACKPINK Rosé、13名Red Velvet瑟琪、10名TWICE NANA、7名TWICE子瑜、5名MOMOLAND Nancy。

▲2021百大美女榜上日韓明星。（圖／TC Candler YouTube）
▲2021百大美女榜上日韓明星。（圖／TC Candler YouTube）

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