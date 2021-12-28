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老房翻身！桃園蛋白區楊梅舊公寓5年漲3成　1字頭超搶手

▲根據房仲業者觀察，桃園市老公寓近五年價漲約三成。（圖／台灣房屋提供）
▲根據房仲業者觀察，桃園市老公寓近五年價漲約三成。（圖／台灣房屋提供）

記者賴志昶／台北報導

2021-12-28 11:39:59｜2021-12-28 11:51:37

房市發燒，預售新案房價急漲，連帶拉抬中古屋價揚，就連萬年價穩的老公寓，也因而受惠房價看俏！房仲業者彙整桃園不動產e指通統計資料顯示，2021年桃園市各行政區公寓單價約11.9萬元，與2017年單價10.8萬元相比，五年來成長約10.2％；其中，楊梅區漲最兇，價漲29.7％，均價從每坪7.4萬元拉抬到9.6萬元；緊跟在後的八德區，成長幅度也達26.3％，其餘蘆竹、桃園區等，漲幅也都在二成以上，整體而言，蛋白區的公寓單價漲勢勝過桃園、中壢等蛋黃區。

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台灣房屋集團趨勢中心進一步觀察，10年來桃園各區公寓單價變化中，今年單價站上10年歷史新高點，包括楊梅、八德、中壢、平鎮、龜山以及龍潭6區，顯見在通貨膨脹與房價大漲的時代，一字頭房價的老公寓，儼然已是搶賺購屋增值財的火熱目標。

▲近五年桃園各區公寓均價統計表。（表／台灣房屋提供）
▲近五年桃園各區公寓均價統計表。（表／台灣房屋提供）
台灣房屋集團趨勢中心協理江怡慧表示，近年不動產市場熱絡，在預售屋開價與成交價格頻創新高的情況下，部分買盤轉向總價較低低的公寓產品，進而推升公寓的價量表現，其中以地段好、交通便利性高，以及生活機能佳的區域最受歡迎，例如，市中心商圈、大學城周邊或是工業區附近，因有潛在的租屋需求，不僅深受置產族喜愛，更是包租公最青睞的投資標的。

楊梅之所以摘金，台灣房屋埔心直營二店店長何淑媚指出，楊梅區公寓成長，主要受惠五楊高架開通著實為楊梅地區挹注大量的能量，以及產業發展的帶動，加上相對親民的房價，吸引人口遷帶動，加上幼獅國際青年創業村暨馬達矽谷園區的進駐，並連結市府規劃中之虎頭山物聯網創新基地及中原創業村，形成桃園新創廊帶。

江怡慧進一步分析，老公寓行情看俏的原因有三，首先是購屋輕負擔，公寓單價、總價較低，受薪階級購屋壓力較小；第二是坪數實在，中古公寓的公設比極低，使用空間大，且不用多花公設坪數的價款，公設的維護成本也相對低，省錢又可享大空間；最後是享重建紅利，老公寓多數符合重建條件，加上土地持分大，將來若有機會透過危老、都更重建，不僅分回的比重較高，還可放大房屋舊變新的增值紅利，因此對消費者愈來愈有吸引力。

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