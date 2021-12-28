老房翻身！桃園蛋白區楊梅舊公寓5年漲3成　1字頭超搶手

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台灣房屋集團趨勢中心協理江怡慧表示，近年不動產市場熱絡，在預售屋開價與成交價格頻創新高的情況下，部分買盤轉向總價較低低的公寓產品，進而推升公寓的價量表現，其中以地段好、交通便利性高，以及生活機能佳的區域最受歡迎，例如，市中心商圈、大學城周邊或是工業區附近，因有潛在的租屋需求，不僅深受置產族喜愛，更是包租公最青睞的投資標的。
楊梅之所以摘金，台灣房屋埔心直營二店店長何淑媚指出，楊梅區公寓成長，主要受惠五楊高架開通著實為楊梅地區挹注大量的能量，以及產業發展的帶動，加上相對親民的房價，吸引人口遷帶動，加上幼獅國際青年創業村暨馬達矽谷園區的進駐，並連結市府規劃中之虎頭山物聯網創新基地及中原創業村，形成桃園新創廊帶。
江怡慧進一步分析，老公寓行情看俏的原因有三，首先是購屋輕負擔，公寓單價、總價較低，受薪階級購屋壓力較小；第二是坪數實在，中古公寓的公設比極低，使用空間大，且不用多花公設坪數的價款，公設的維護成本也相對低，省錢又可享大空間；最後是享重建紅利，老公寓多數符合重建條件，加上土地持分大，將來若有機會透過危老、都更重建，不僅分回的比重較高，還可放大房屋舊變新的增值紅利，因此對消費者愈來愈有吸引力。