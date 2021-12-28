滴滴傳無限期禁止員工售股、ADS掛牌後已慘摔6成

MoneyDJ新聞 2021-12-28 10:44:27 記者 郭妍希 報導
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中國共享乘車巨頭滴滴全球(DiDi Global Inc.)12月初宣布啟動自美下市程序後，最新消息傳出該公司決定無限期禁止內部員工出售股票，在美掛牌ADS聞訊走勢慘淡。
英國金融時報27日引述未具名消息人士報導，滴滴現任及前任員工的180天持股閉鎖期，原本將在12月27日屆滿，但沒想到該公司卻決定展延閉鎖期，且未設定期限。滴滴今(2021)年6月赴美IPO之後，股價迄今已重挫超過6成、市值蒸發約380億美元。
報導引述消息人士稱，滴滴的現任及前任員工要等到公司成功在香港掛牌交易後，才能夠出售手上股票。
不過，滴滴大股東依舊能在27日出售股票，這包括軟銀(SoftBank)旗下「願景基金」(Vision Fund)。願景基金2019年斥資118億美元取得滴滴20.1%股權、為最大股東，如今這些股權僅值54億美元。滴滴陷入困境，也拖累軟銀股價。
滴滴另一個大股東Uber已表明會逐漸降低持股，其他股東則包括騰訊(0700.HK)、阿里巴巴(9988.HK)、蘋果(Apple Inc.)及數十家創投機構。
滴滴ADS 27日聞訊重挫5.36%、收5.3美元，創掛牌以來收盤新低。
滴滴全球12月3日發布新聞稿宣布，董事會已授權，支持公司採取必要程序，申請ADS自紐約證交所下市，並確保ADS能依照股東意願，轉換為滴滴在其他國際知名證券交易所掛牌、可自由交易的股票。
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資料來源-MoneyDJ理財網