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數位小黃卡申請實測　備妥「這資料」一分鐘搞定

▲出國免帶小黃卡，今（28）日起民眾可上網申請數位新冠疫苗接種證明，以利入境歐盟等國家。（示意圖／基隆市政府提供）
▲出國免帶小黃卡，今（28）日起民眾可上網申請數位新冠疫苗接種證明，以利入境歐盟等國家。（示意圖／基隆市政府提供）

記者許若茵／台北報導

2021-12-28 11:31:22｜2021-12-28 11:39:53

中央流行疫情指揮中心宣布，自今（28）日上午8時起，開放民眾申請台灣「數位新冠病毒健康證明」，方便國人加速入境歐盟等國家。《NOWnews今日新聞》記者實測一分鐘就能申請完畢，該如何申請？需要準備哪些資料？帶您一次掌握。

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首先進入數位新冠病毒健康證明申請網站，民眾可依身分別進行申請，持有身分證號、健保卡號與護照號碼者，可選擇本國國民申請，若為陸港澳人士、外國人、無戶籍國民則可選外來人口申請。

▲（圖／截自數位新冠病毒健康證明申請網站）
▲民眾可依身分別申請數位小黃卡。（圖／截自數位新冠病毒健康證明申請網站）
我國民眾點選申請後，有三種身分驗證方式，第一種為一般登入，需要準備身分證號碼、健保卡號與護照號碼；第二種為使用TW FIDO登入，須先申請TW FIDO並備妥護照號碼；第三種為使用自然人憑證，應準備讀卡機、自然人憑證與護照號碼。不論何種申請方式，民眾皆須備妥護照號碼才可進行下一步。

▲（圖／截自數位新冠病毒健康證明申請網站）
▲無論何種申請方式，民眾皆須備妥護照號碼。（圖／截自數位新冠病毒健康證明申請網站）
《NOWnews今日新聞》記者以一般登入實測，點選身分驗證後，依序填妥身分證號、健保卡號、護照號碼、圖形驗證碼，就可以按執行身分驗證。

▲（圖／數位新冠病毒健康證明申請網站）
▲民眾應填寫身分證號、健保卡號與護照號碼等欄位。（圖／數位新冠病毒健康證明申請網站）
下一步民眾就可勾選申請疫苗接種數位證明、檢驗結果數位證明，並填寫出生年月日與信箱，若有填寫信箱者，數位證明將同步寄送至信箱。要特別注意的是，在國外接種新冠疫苗劑次不會納入數位健康證明。

▲（圖／數位新冠病毒健康證明申請網站）
▲在國外接種新冠疫苗劑次不會納入數位健康證明。（圖／數位新冠病毒健康證明申請網站）
接續民眾只要按申請，就會顯示數位小黃卡頁面，民眾就可以下載數位證明PDF檔到各行動裝置使用，或是選擇超商，取得超商列印碼至超商下載。

▲（圖／數位新冠病毒健康證明申請網站）
▲民眾只要按申請，就會顯示數位小黃卡頁面提供檔案下載。（圖／數位新冠病毒健康證明申請網站）
數位小黃卡上會有QR Code顯示資料與數位簽章，可以離線驗證，頁面會包含個人姓名、護照號碼、生日與數位證明識別碼，也會記載施打的疫苗廠牌、批號、最新一劑接種時間，如若資料有誤，民眾可持原始接種或檢驗紀錄及身分證明文件，向所在地衛生所或健康服務中心、原接種、檢驗院所申請更正。

▲數位小黃卡（圖／NOWnews）
▲數位小黃卡申請快速，記者實測一分鐘就能完成。（圖／NOWnews今日新聞）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
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