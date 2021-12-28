數位小黃卡申請實測　備妥「這資料」一分鐘搞定

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我國民眾點選申請後，有三種身分驗證方式，第一種為一般登入，需要準備身分證號碼、健保卡號與護照號碼；第二種為使用TW FIDO登入，須先申請TW FIDO並備妥護照號碼；第三種為使用自然人憑證，應準備讀卡機、自然人憑證與護照號碼。不論何種申請方式，民眾皆須備妥護照號碼才可進行下一步。
《NOWnews今日新聞》記者以一般登入實測，點選身分驗證後，依序填妥身分證號、健保卡號、護照號碼、圖形驗證碼，就可以按執行身分驗證。
下一步民眾就可勾選申請疫苗接種數位證明、檢驗結果數位證明，並填寫出生年月日與信箱，若有填寫信箱者，數位證明將同步寄送至信箱。要特別注意的是，在國外接種新冠疫苗劑次不會納入數位健康證明。
接續民眾只要按申請，就會顯示數位小黃卡頁面，民眾就可以下載數位證明PDF檔到各行動裝置使用，或是選擇超商，取得超商列印碼至超商下載。
數位小黃卡上會有QR Code顯示資料與數位簽章，可以離線驗證，頁面會包含個人姓名、護照號碼、生日與數位證明識別碼，也會記載施打的疫苗廠牌、批號、最新一劑接種時間，如若資料有誤，民眾可持原始接種或檢驗紀錄及身分證明文件，向所在地衛生所或健康服務中心、原接種、檢驗院所申請更正。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。