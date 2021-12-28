188和尚封2021百大帥哥！BTS碩珍圓夢 主辦給他世界最帥
美國「TC Candler」每年12月28日都會公布100名百大美女帥哥，今早榜單出爐，2021世界第一帥由緬甸身高188公分的「天菜和尚」Paing Takhon拿下，逗趣的是，一直自稱是「worldwide handsome」的BTS成員JIN（碩珍），主辦也在他國籍旁冠上地球圖示，認證「全世界帥」。
記者陳雅蘭/綜合報導
2021-12-28 12:19:06
有著「地表最帥和尚」美稱的緬甸男模Paing Takhon，拿下本屆百大帥哥頭銜。緬甸日前爆發軍事政變，他因參加示威被警方盯上，神隱兩天後發出千字公開信，表達對軍政府暴力鎮壓的不滿。
本次除了Paing Takhon，TC Candler破例再開一個「全世界帥」給BTS成員JIN，原因是JIN不管在任何受訪場合，都自稱是「worldwide handsome」，加上他在美人氣不輸當地明星，為此特別認證他是全世界帥。
本次2021年百大帥哥名單包含93名NCT Lucas、91名NCT Mark、89名NU'EST白虎、80名TOMORROW X TOGETHER秀彬、72名SHINee泰民、65名ENHYPEN JAY、61名前GOT7王嘉爾、54名前GOT7 BamBam、50名ENHYPEN JAKE、48名EXO KAI、43名SEVENTEEN珉奎、41名ASTRO車銀優、36名SEVENTEEN THE 8、35名BTS JIN、32名EXO張藝興、30名岡田健史、26名NCT泰容、24名Stray Kids方燦、21名前MONSTA X元虎、18名ENHYPEN NI-KI、14名BTS JIMIN、12名Stray Kids鉉辰、5名BTS柾國、3名BTS V。