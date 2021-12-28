今日廣場》孫榮富／毀殺王力宏，有貓膩嗎？

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事實上，李靚蕾幫王力宏生了三個小孩，怎麼會一點感情都沒有？但怪的是為何言論幾乎是一面倒的批王居多？難道，其中有什麼貓膩？
王力宏已經喪失各式各樣的代言、演出、名聲、贍養費…，已經被懲罰並付出相當的代價，何況，王力宏沒有違法啊！通姦已經被蔡政府除罪化了，不是嗎？
再者，從人情義理而言，知道自己的先生生病有性成癮症，應該是積極尋求就醫管道，怎麼反而是拿來作為批王的工具。不是嗎？
相反地，在這次的王李的離婚事件中，李靚蕾的異常冷血、圖謀甚深，透過多方管道蒐證，客觀來說，畢竟他是一位有天份、有才華難得的優秀藝人，如此趕盡殺絕，發起「毀王計畫」，李靚蕾實在可怕！
王力宏只能以男子氣概為由，一句「男人還是應該承擔起所有的責任」中，試圖劃下句點，試圖維護那麼一點男性尊嚴。
直到，前高雄縣長楊秋興喊話大家反思「讓我們冷靜下來想想，全世界演藝圈的八卦、緋聞不是都稀鬆平常嗎？出污泥而不染的絕對是少數吧！此時，有了一點不同的聲音。
關於王力宏的新聞可以說是爆了，為何NCC沒有立即的動作？之前，為何對中天開刀就如此反應迅速？難道，只因為王力宏的成名曲中的一首：「龍的傳人」嗎？難道，在蔡英文政府眼中，王力宏是所謂的親中藝人嗎？所以，非往死裡打不可嗎？
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