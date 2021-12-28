勝利盃台灣國際輪網賽　國手全力爭取明年亞帕運積分

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麗綺貿易股份有限公司連續贊助輪椅網球公開賽超過10年，董事長特助王雪雲在周末蒞臨現場頒獎，談到公司與輪網之間的緣分，她說：「老闆David Hammer本身熱愛網球，他時常在天母練球，一次偶然見到輪椅網球比賽，被身障選手的精神所感動，在得知身障朋友需要資源後，決定贊助輪網比賽。」
本次勝利盃的英文又稱作「EUREKA Cup」，Eureka這個古希臘詞來自於數學家阿基米德突然頓悟的故事，後來成了人們在苦思不得其解後，靈光乍現豁然開朗的意思，王雪雲說：「每個人都有潛能，要相信自己、重視自己，找到自我價值，意思也是鼓勵身障朋友走出來。」
國際網球總會(ITF)在2019年更改分級規定，寬限期到2022年1月1日，為了符合ITF 2022年新標準，輪椅網球推廣協會特地趕在今年年底，協商ITF在台灣舉辦國際分級，在賽事開打前為選手進行分級鑑定，由國際分級師蔡昀岸醫師現場檢查及ITF澳洲籍分級師視訊討論，替選手進行國際體位分級鑑定，台灣所有公開組選手也都全部參與。
近年全球受到疫情影響，ITF國際賽幾乎停擺，為替選手爭取積分，ITF特別允許各國有二站賽事，能夠在沒有國際選手參賽之下獲得授權承認；而伴隨著亞洲帕拉運動會將於2022年10月開幕，明年北、中、南將各舉辦3場國際賽事，全力幫助我國好手爭取亞帕運資格，為台灣爭光。